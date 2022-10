Dravci vlétli do NHL: Jiříček je velmi hlasitý, říká kouč. Král se hlásí o místo

David Jiříček během zápasu s New Jersey Devils • profimedia.cz

V aktuální sezoně dosud nastoupilo v NHL jen osm českých obránců. Směrem do ofenzivy vyčnívá jediný – Filip Hronek z Detroitu. Novou mladou krev přinášejí David Jiříček a Filip Král. Potřebují ještě čas, jsou teprve na začátku cesty. Ale nakročeno mají slušně.

Jiříček vyletěl neskutečně nahoru během pár nabitých měsíců. Postupně zvládl dospělé mistrovství světa, po draftu nováčkovský kemp Blue Jackets, pak i srpnový juniorský šampionát. A teď už hraje v NHL. To všechno teprve v osmnácti letech a po dvou sezonách v extralize v Plzni.

Dříve debutoval v klubové historii Columbusu z obránců jen Rostislav Klesla (18 let a 200 dní). Jiříčkovi bylo v den premiéry 18 let a 334 dní.

Když z něho Blue Jackets udělali šestku letošního draftu, políbil na pódiu v rámci svého rituálu klubové logo na dresu. „Dělám to vždycky, než nějaký dres poprvé natáhnu,“ vysvětloval.

V Columbusu to mělo velký ohlas. Ale jen tím by dojem neudělal. Od začátku začal okolí přesvědčovat výkony na ledě v přípravě. Ukazoval přesně ty dovednosti, kvůli kterým si ho klub na draftu vybral tak vysoko. Dovede využívat svou výšku (191 cm), hrát fyzicky i ofenzivně.

„V Česku už hrál proti mužům, což je výhoda. Mohl by být už teď připravený na NHL? Absolutně,“ říkal kouč Brade Larsen pro The Athletic. „Má skvělý pohyb, věří svým nohám. Je silný, má opravdu dobrou střelu. Myslím, že malý led by mu mohl vyhovovat,“ dodával.

Soutěživý Jiříček

Jiříčkovi před startem sezony nakonec místo v prvním týmu uteklo. Ve hře byly pak tři varianty: návrat do Plzně, zámořská juniorská soutěž nebo farma v Clevelandu. Klub zvolil poslední možnost a ukázalo se to jako prozíravé rozhodnutí. „I na farmě máme skvělý personál, který by mu mohl pomoct v aklimatizaci. Budeme ho bedlivě sledovat, to mi věřte,“ hlásil Larsen.

David Jiříček (18)

Columbus-Boston 0:4 body: 0

střely: 1

hity: 3

plus/minus: -1

čas na ledě: 15:35

v přesilovce: 1:40

Od skautů a trenérů záložního celku mu přicházely jen samé pozitivní zprávy. Jiříček podával výborné výkony, v pěti zápasech si připsal čtyři asistence. Do sestavy Blue Jackets mu pomohlo i zranění tří obránců, ale šanci si hlavně vybojoval sám.

„Povolali jsme ho, protože tam byl nejlepší. Líbí se mi jeho nebojácný přístup. Chce být rozdílovým hráčem ve všech třech pásmech. Je agresivní a ohromně soutěživý, věří si,“ chválil ho Larsen. „A taky je velmi hlasitý, baví ho hrát,“ usmíval se s tím, že ho jen musí občas brzdit, aby nelítal po ledě jako splašený.

Soupeřem Columbusu v Jiříčkově premiéře byl Boston s českou mafií vedenou Davidem Pastrňákem. Český teenager hrál ve druhém obranném páru s Rusem Vladislavem Gavrikovem, hned dostal důvěru i ve druhé přesilovkové formaci. Na ledě strávil přes patnáct minut, připsal si tři hity, byl u jednoho inkasovaného gólu.

„Prožil dobré i těžší chvilky, ale na svůj první zápas si vedl docela dobře. Povzbudilo mě, co jsem od něj viděl. Dodal našemu týmu i výšku, což jsme potřebovali,“ hodnotil spokojený kouč Larsen.

Jiříček sice začal s týmem prohrou 0:4, ale jinak obstál. Možná ani sám nečekal, že všechno půjde tak rychle. „Užívám si to, ale zatím je to jen jeden zápas. Musím dál tvrdě pracovat,“ uvědomuje si. Druhý start přidal proti New Jersey (1:7).

Trpělivý Král

Filip Král to nevzal tak zrychleným tempem jako Jiříček. O pět let starší bek si musel v Torontu, které ho draftovalo před čtyřmi lety v pátém kole, na premiéru v NHL počkat déle. Celou minulou sezonu strávil na farmě, kde dohrával už ročník 2020/21 po příchodu z Komety.

Filip Král (23)

Los Angeles-Toronto 4:2 body: 0

střely: 1

hity: 2

plus/minus: +1

čas na ledě: 11:48

v oslabení: 1:52

Při sobotním debutu na ledě Los Angeles nastupoval ve třetí obraně s veteránem Markem Giordanem, odehrál téměř dvanáct minut, z toho necelé dvě v oslabení. Připsal si i jeden plusový bod, když byl na ledě u gólu s podpisem Davida Kämpfa.

Nemohl se stejně jako plzeňský odchovanec radovat z výhry - Maple Leafs padli 2:4, pak prohráli i s Anaheimem 3:4 po prodloužení. Ale to vše přebila radost z toho, že konečně prorazil mezi nejlepší.

Pomohly mu i předchozí zkušenosti ze zámořské juniorky. Jeho talent pak rozvíjeli v Brně pod vedením Libora Zábranského. A stejně jako Jiříček prošel juniorskými reprezentacemi. Na farmě měl Král v předchozím ročníku velké herní vytížení, chodil na přesilovky, v jednom zápase zazářil čtyřmi asistencemi během třetiny. Celkem posbíral solidních 21 bodů.

Několikrát už byl blízko nasazení v NHL, do našlapaného týmu Toronta není snadné se procpat. Také jemu teď pomohly do sestavy i absence jiných obránců. Ale nejprve musel zaujmout sám. „Měl dobrý přípravný kemp a ještě nedostal šanci. Věří si ve hře s pukem, dobře se pohybuje, je velký. To vše se mi na něm líbí,“ řekl kouč Maple Leafs Sheldon Keefe. Tedy podobné lichotky jako u Jiříčka.

Toronto má záložní celek v jednom městě, což Královi usnadňuje v Kanadě život. Rychle si zvykl i po hokejové stránce. Oba týmy se střídají v tréninkové hale, hvězdy v čele s Austonem Matthewsem potkal i na přípravných kempech. Neměl tedy problém zapadnout do týmu.

„Myslím, že v klubu jsou spokojení s tím, jak pracuju, hraju a jak se rozvíjím,“ líčil během minulé sezony v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Příští rok mu skončí nováčkovská smlouva. Teď udělal další krok, aby s ním v Torontu počítali i nadále a postupně si získal stabilní místo v sestavě.

Pro český hokej by to byla stejně jako v Jiříčkově případě dobrá zpráva. Na scéně jsou noví dravci.

3 Tři hráči z letošního draftu se už dostali do NHL – jednička Juraj Slafkovský (Montreal, 6 zápasů, 2+0), čtyřka Shane Wright (Seattle, 5 zápasů, 0+1) a šestka David Jiříček (Columbus, 2 zápas, 0).

