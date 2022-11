Životní rok? Pastrňák září, má 250. gól v NHL! Ale přišel o „áčko" na dresu

David Pastrňák pečetil výhru Bostonu gólem do prázdné brány • Reuters

Vlastně to zní až neuvěřitelně. Zázračné dítě českého hokeje David Pastrňák už v NHL kroutí devátou sezonu. Že to ale letí, viďte? V noci na neděli odehrál v nejlepší soutěži světa už svůj 528. zápas. A do sítě chicagského gólmana Petra Mrázka vyslal dva přesné projektily. Ten první měl pořadové číslo 250.

Kolik zápasů potřebovali na 250 gólů? Jaromír Jágr - 476

David Pastrňák - 528

Petr Klíma - 567

Milan Hejduk - 612

Patrik Eliáš - 696

Ve větším kvapíku se zvládl na polovinu cesty ke třem stovkám gólů dostat z Čechů jen Jaromír Jágr, kterému na to stačilo 476 utkání.

Pastrňák má zatím náběh na životní sezonu. Bez nadsázky. Po osmnácti utkáních už má na účtu 28 bodů (11+17). V bodování celé NHL je třetí, před ním jsou jen Connor McDavid s Leonem Draisaitlem z Edmontonu. Pokud Pasta zůstane zdravý? Měl by zcela jistě zdolat trojcifernou metu stovky bodů, za kterou se dosud nikdy nedostal.

Při udržení bodového tempa by se dle aktuálních propočtů dostal dokonce na 127 bodů. A góly? Rovných padesát! Forvard zatím nebodoval pouze ve třech duelech, v posledních šesti pak bral vždy minimálně bod.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Connor McDavid 16 18 34 18 3 10 69 2. Leon Draisaitl 10 20 30 18 3 10 58 3. David Pastrňák 11 17 28 18 8 12 93 4. Erik Karlsson 11 17 28 20 3 6 63 5. Jason Robertson 12 15 27 18 11 6 68 6. Nikita Kučerov 10 17 27 18 2 16 73 7. Mikko Rantanen 11 14 25 16 6 14 50 8. Nathan MacKinnon 5 20 25 16 10 16 76 9. Nick Suzuki 12 12 24 18 4 4 41 10. Matthew Tkachuk 7 17 24 16 9 37 69 Zobrazit celou tabulku

Byť kouč Bruins Jim Montgomery slíbil Davidu Krejčímu, který se po roce v Olomouci vracel za oceán, že české duo bude hrát spolu, teď lajny přestavěl. Na tři poslední utkání k sobě znovu postavil obávaný útok, který je mnohými považován za vůbec nejlepší v NHL. 63, 37, 88. Brad Marchand, Patrice Bergeron a Pastrňák.

Marchand se po zranění vrátil do sestavy prvního listopadu. Více než dva týdny pokušení Montgomery odolával, teď je však trio opět pohromadě. „Potřebovali jsme zlepšit skórování při hře pět na pět. V několika zápasech v řadě při rovnovážném počtu hráčů byla nejproduktivnější lajna s Tomášem Noskem a Nickem Folignem. Bylo nutné probrat i další útoky,“ zdůvodnil trenér změnu.

„Vidět je hrát spolu je prostě skvělé. Jsou dominantní na obou koncích ledu. Mít možnost postavit tyhle tři kluky vedle sebe je fantastické. Spolu tvoří vážně speciální formaci,“ přidal.

Jaké má plány dál? To Montgomery prozradit odmítl. Na třetí třetinu zápasu s Blackhawks totiž znovu spojil do čistě české lajny Pastrňáka, Krejčího a Pavla Zachu.

Ať ale vypadají útoky Bostonu jakkoli, soupeře jednoho po druhém nemilosrdně drtí.

Aktuálně jsou jasně nejlepším týmem celé NHL. Z 18 mačů vyhráli 16! Získali 32 bodů. Dali 75 gólů – nejvíc v lize. Dostali 37 gólů – nejméně v lize.

„Máme skvělý tým. Všichni cítíte, že letos máme velkou šanci na úspěch. Zároveň ale všichni víme, že nepřijde sám. Každý den tvrdě pracujeme. Když trénujete ve stejném tempu, jako pak hrajete zápasy, jde to docela snadno. Pořád ale máme rezervy, musíme pracovat na tom, jak být stále lepší,“ říkal po demolici Chicaga (6:1) Marchand, který za večer zapsal tři asistence.

Ještě o jednu víc získal obránce Charlie McAvoy. Taky on povídal o tom, jak mu jízda ročníkem zatím chutná. „Jsme profesionálové, ale všichni teď cítíme, jak si hru užíváme. Jak nás to společně baví. Je to práce, ale teď v první řadě hlavně zábava. Vyhráváme, máme nahoře sebevědomí. Vítězství vypadají strašně lehce, ale věřte, že je za tím velká dřina.“

Na dres mimochodem dostal McAvoy áčko pro zástupce kapitána. O to přišel Pastrňák, který ho nosil v předešlých sedmnácti střetnutích. Taková prý byla domluva, hráči by si „písmeno“ měli předávat.

Kouč Montgomery však stejně vyzdvihuje vůdcovské vlastnosti českého útočníka. O nášivce na dresu to podle něj není. „Ještě než jsem do klubu přišel, slýchal jsem, jak skvělý je spoluhráč. Jednu věc jsem ale poznal sám hned po několika prvních dnech. Pasta je nejvíc propojený se všemi v kabině. S každým je kamarád, s každým se baví. Ať jsou mladí nebo staří, má pouto se všemi. Už teď můžu říct, že je skutečný lídr.“

Sezona Davida Pastrňáka

zápasy: 18

body: 28 (11+17)

střely: 93

průměrný čas na ledě: 19:39

