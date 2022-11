Noční můra brankáře Oilers: z jedničky náhradníkem, navíc se kuriózně zranil

Hokejový cestovatel za tři sezony v Torontu vzkřísil svou kariéru a stal se žádaný zbožím. Předchozí ročník mu však po silném startu nevyšel, Maple Leafs mu pak coby volnému agentovi nabídli kontrakt jen na dva roky. V Edmontonu však Jack Campbell dostal přesně, co chtěl. Oilers potřebovali brankáře, uzavřel s nimi pětiletou smlouvu za 5 milionů dolarů ročně (asi 119 milionů korun). Jejich problém ale nevyřešil.

Dosud nastoupil do deseti zápasů, šest z nich vyhrál. S průměrem 4,27 gólu na zápas a úspěšností zákroků 87 procent však patří v NHL k nejhorším. „Prožívá noční můru. Dělá velké chyby. Jiní brankáři někdy mají štěstí. Soupeř trefí tyč nebo mine, ale takhle končí příliš puků v síti Oilers,“ napsal deník Edmonton Journal.

Mezi tyče se Campbell nepostavil od 10. října, kdy schytal sedmigólový nářez v Carolině. Čtyřikrát pak dostal přednost Stuart Skinner, který si podle čísel vedl výrazně líp. Při pondělním střetnutí na ledě New Jersey se Campbell navíc zranil, ačkoli nechytal. Ve druhé třetině ho u střídačky zasáhl odražený puk do obličeje blízko oka. Odebral se do kabiny a už se nevrátil. Do výstroje se pro jistotu nasoukal připravený záskok George Blinick pro případ, že by přišel k újmě taky Skinner.

Téměř dva týdny už tápající Campbell nezasáhl do hry. Až se zdálo, že může ztratit to, o co tolik usiloval. Ale než by ho kouč Jay Woodcroft vystavoval další nepřátelské palbě s vírou, že se něco zlomí, dopřál mu klid, aby tvrdě makal a odstraňoval nedostatky na tréninku.

Jack Campbell věří, že to zabere. „Poskytlo mi to čas vrátit se k tomu, abych byl zase sám sebou. Samozřejmě chci do branky a pomáhat týmu k vítězství. Ale přínosnější bylo soustředit se na to, abych měl z chytání zase radost, oprostil se trochu od tlaku a dokázal zastavovat puky, až znovu nastoupím,“ uvedl.

Taky přiznal, že si potřebuje srovnat si hlavu. „Daří se mi, když se cítím uvolněný a užívám si to. Ale je těžké být takový, pokud nejste psychicky správně nastavení. Jsem nadšený, že jsem dostal možnost se k tomu dopracovat a připravit se, až mě tam trenér vrátí. Tomuto týmu dlužím prvotřídní výkon. Kluci si to zaslouží a já se nemůžu dočkat, až jim ho předvedu,“ dodal Campbell.

4,27

Takový brankový průměr měl Jack Campbell v deseti utkáních, do nich nastoupil. Horší byli v NHL jen Alex Nedeljkovic z Detroitu (4,33) a Elvis Merzlikins z Columbusu (4,74).

