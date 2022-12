Vejmelka uhranul parťáky i vedení: Dříč! Otec z něj ale chtěl útočníka...

Karel Vejmelka si v sezoně zatím drží parádní výkonnost. Pokud by formu udržel, není pochyb, že by dostal nějaké body v hlasování o Vezinovu trofej • Reuters

Vešel do výtahu, stisknul nejvyšší numero a rozjel se. Karel Vejmelka stoupá k hokejovým nebesům, už dávno opustil suterén. Sám sebe vybrousil v nečekaný diamant české brankářské školy. Jak jinak nazývat muže, který se před sedmi lety nevešel do nominace pro mistrovství světa juniorů. Teď si užívá pozici jedničky Arizony. V NHL krade body, šperkuje statistiky. V jádru se ovšem příliš nemění. Pořád je tím snaživým klukem, který si musel všechno vydřít.

Zadarmo neměl Karel Vejmelka ani samotný pobyt mezi tyčemi. Otec z něj chtěl udělat útočníka, odrážel prosby hyperaktivního dítěte, které žádalo masku a betony. Nakonec neodbytnost zvítězila a malý Karel se postavil do modrého půlkruhu.

V pondělí se s pyšným tátou fotil v tréninkovém centru Coyotes (při tradičním tripu otců hráčů), z Třebíče se prokousal mezi největší hvězdy planety. Zámořští spoluhráči si u něj od začátku cení vysokou pracovní morálku. Není gólmanem, kterého by puky přirozeně trefovaly a on je přitahoval jako silný magnet. Každý zákrok potřebuje vypilovat, přesun proti střele po křížné přihrávce nacvičí třeba tisíckrát. A když daná situace vyvstane v zápase? Pouze prodává nabytou moudrost.

„Hodně pracuje ve chvílích, kdy ho nevidíte, aby byl připravený. Na nováčka byl až neuvěřitelně nachystaný, sdíral se z kůže,“ klaněl se bývalý spoluhráč Ryan Dzingel ve vyjádření pro stránku Game On. „Na začátku ho nikdo neznal. Nevěděli jsme, co čekat. Ale během týdne jsme zjistili, že klub přivedl skvělého hráče,“ přitakal další útočník Christian Fischer skrze La Presse.

Pro Vejmelku žádná změna. Přesně takhle ho poznali už v Česku. Dávno chytal extraligu, přesto si mezi zápasy pročítal skripta a připravoval se na státnice. Nakonec obor sportovní management úspěšně absolvoval. Ještě než z pozice volného hráče podškrábl smlouvu s Arizonou, posílal videa svých výkonů do Nashvillu, který ho původně draftoval. Ochotně přijímal rady trenérů Predators, přestože se s jejich organizací nikdy nedohodl na spolupráci.

Vejmelka volí racionální přístup. Žádné přehnané ambice, ale rozhodně se nebojí velkých výzev. I když se v dětství uměl vztekat, našel vnitřní klid. Pomohla mu v tom víra, po přesunu do Severní Ameriky stále navštěvuje bohoslužby. Ligovou premiéru proti Buffalu, kdy prohrál těsně 1:2, přehnaně neprožíval. „Nemyslel jsem na to, že je to první zápas, že jsem v NHL. Chtěl jsem se soustředit na každou střelu, vypustit věci okolo a koncentrovat se jako vždycky,“ vykládal pak bronzový medailista z letošního šampionátu ve Finsku české mutaci oficiálního webu NHL.

Ani sympatický dlouhán však není dokonalý. Pokročilá data z minulé sezony odhalila, že spíše tápal. Mouchy se najdou i v probíhajícím ročníku. Na začátku listopadu poslal puk přímo na hůl soupeře Jamieho Benna z Dallasu, ten dával laciný gól. Jenže v té chvíli zapne Vejmelka další ceněnou funkci, šestý smysl. Ještě na ledě si situaci rychle přehraje v hlavě a zjistí tak, co pokazil, aby se chyby příště vyvaroval.

Také proto mu v březnu šéfové Arizony projevili důvěru a nabídli tříletou smlouvu s průměrným výdělkem 2,725 milionu dolarů. „Je to velký a talentovaný brankář s výborným pracovním nasazením, v lize se zabydlel,“ pochvaloval si generální manažer Bill Armstrong.

O to víc musí být s vytáhlým Čechem spokojený po startu sezony. Vejmelka navázal na úspěšnou symbiózu s trenérským bardem Coreym Schwabem. Ten sice v NHL odchytal „jen“ 147 utkání, ale má podpis pod Stanley Cupem New Jersey z roku 2003 a v AHL vychytal Calder Cup.

Na gólmany dohlíží už 17 let, jako kouč prostřídal Tampu, San Jose a právě Arizonu. „Skvělý trenér a také velmi dobrý člověk. Musíme pracovat tvrdě každý den, abych se zlepšoval,“ uvědomuje si Vejmelka.

Zlepšené statistické hodnoty dokonale odráží jeho přístup. Ale na pochlebování „Veggieho“ příliš neužije. Zpátky do práce!

Vejmelka v TOP 5

V premiérové sezoně 2021/22 pustil gólman Arizony Karel Vejmelka za svá záda více než 19 puků oproti očekávání, což byl druhý nejhorší výsledek NHL. Hůře si vedl už jen Philipp Grubauer ze Seattlu. Aktuální ročník je ale úplně o něčem jiném! Vejmelka doposud zasáhl do 14 utkání a chytil už více než 10 gólů nad očekávání, což je čtvrtý nejlepší výsledek mezi všemi brankáři celé soutěže.

Chycené góly nad očekávání: v současné době nejpoužívanější, nejefektivnější statistika gólmanů. Počítá všechny střely na brankáře, přičemž každá střela má svoji hodnotu (vyšší = nebezpečnější střela). Jestliže se brankář v této statistice nachází v pozitivních číslech, znamená to, že chytil více střel, než by se předpokládalo. Jestliže se ale nachází v minusu, znamená to, že pustil za svá záda více puků, než by měl. Obrovskou výhodou této statistiky je to, že není ovlivněna silou týmu ani výkony spoluhráčů před daným brankářem. Bere v potaz pouze čistě gólmanské výkony.

