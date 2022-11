ANALÝZA: Životní forma! Vejmelka patří mezi TOP pět gólmanů v NHL

Co znamená? Jak se počítá? Chycené góly nad očekávání je v současné době nejpoužívanější, nejefektivnější statistika gólmanů. Počítá všechny střely na brankáře, přičemž každá střela má svoji hodnotu (vyšší = nebezpečnější střela). Jestliže brankář se v této statistice nachází v pozitivních číslech, znamená to, že chytil více střel, než by se předpokládalo. Jestliže se ale nachází v mínusu, znamená to, že pustil za svá záda více puků, než by měl. Obrovskou výhodou této statistiky je to, že není ovlivněna silou týmu ani výkony spoluhráčů před daným brankářem. Bere v potaz pouze čistě gólmanské výkony.