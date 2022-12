NHL ONLINE: Chytil s Rangers proti Senators. Rittich čelí Columbusu

Český útočník Filip Chytil slaví gól v dresu New York Rangers • ČTK / AP / Frank Franklin II

Český útočník New Yorku Rangers Filip Chytil • ČTK/AP

Český útočník Filip Chytil slaví gól v dresu New York Rangers • ČTK / AP / Frank Franklin II

Noční hokejový program tentokrát nabízí tři zápasy NHL, v nichž se představí dva čeští hokejisté. New York Rangers s útočníkem Filipem Chytilem hrají doma proti Ottawě. New York Islanders nastupují do zápasu s Nashvillem. Columbus Blue Jackets se představují ve Winnipegu, za který chytá gólman David Rittich. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.