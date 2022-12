ANALÝZA: Devils na vzestupu. Útočníci Bratt s Hughesem patří mezi elitu

Hokejisté New Jersey vstoupili do sezony výborně • Reuters

Poslední úspěšné tažení v play off zažili Ďáblové na jaře 2012, kdy se dostali až do finále. V následujících letech odešli Martin Brodeur, Patrik Eliáš či Ilja Kovalčuk a nastal úpadek Devils. Temným časům je ovšem konec. New Jersey si poslední roky počínalo v transakcích na výbornou a vybudovalo silné, talentované mužstvo. Ukážeme vám, kde je jejich kouzlo.

Trpělivost

Většina manažerů se snaží odcházející tahouny nahradit obrovskými podpisy na volném trhu hráčů. Chyba! Hokejisté, kteří si v létě vybírají z vícero nabídek, bývají velmi často přeplacení. Pochvalu zaslouží Ray Shero (GM New Jersey v letech 2015-2020) a Tom Fitzgerald (současný GM), že se takových rozhodnutí vyvarovali. Naopak si přiznali, že tým není silný a postupně vytrejdovali co nejvíce hráčů, aby získali volby v draftu. I díky tomu Devils mezi lety 2017 až 2022 v prvních kolech vybírali hned pětkrát nejhůře ze sedmého místa.

Hráči, za které Devils od roku 2015 získali výběr aspoň ve 3. kole draftu či výše:

Lee Stempniak, Beau Bennett, Eric Gelinas, Marcus Johansson, Ben Lovejoy, Brian Boyle, Sami Vatanen, Blake Coleman, Andy Greene, Taylor Hall, Kyle Palmieri, Travis Zajac.

Centrů není nikdy dost

NHL je nejtěžší soutěž na světě. 32 týmů. Ani skvěle odehraných 82 utkání v základní části vám s jistotou nezaručí úspěch. O tom rozhoduje až 16 vítězství v play off, na která může dosáhnout jen jeden mančaft. Abyste úspěšný celek vytvořili, potřebujete mít nadstandardní jedničku v bráně, obránce čísla jedna a centry v elitních dvou formacích. Na tým z Newarku se při draftech 2017 a 2019 usmálo štěstí. Devils draftovali první a ukázali na Nico Hischiera, respektive Jacka Hughese. Americký útočník už patří mezi elitní centry, Hischier mezi nejlepší oboustranné střední útočníky druhých útoků. Oba mají ale svá nejlepší léta ještě před sebou! Fantastický základ pro další roky.

Podceňovaný Hamilton

V létě 2021 vystihl Tom Fitzgerald správnou chvíli pro ulovení hvězdy. Tým měl už nadraftováno nemálo mladých talentů, bylo třeba doplnit už jen několik dílků. Včetně obránce číslo jedna. A ten byl k dispozici, když Carolina nenašla prostor pod platovým stropem na prodloužení smouvy s Dougiem Hamiltonem. V našich očích stále nedoceněný obránce mezi fanoušky. Za posledních pět sezon byste v NHL nenašli lepších patnáct beků. Devils na stůl položili nabídku ve výši 63 milionů dolarů na 7 let a dohoda byla na světě. New Jersey možná přeplatilo, ovšem v kontextu dnešních smluv nejde o přemrštěnou částku. Vždyť v Hamiltonovi mají Ďáblové extratřídu!

Excelentní výměny

O úspěšném budování kádru rozhodují maličkosti. Zranění lídra, špatně investované peníze anebo prohrané trejdy. Tom Fitzgerald má ale zatím šťastnou ruku. Téměř všechny větší výměny se mu vydařily. Za solidní protihodnoty získal Jonase Siegenthalera z Washingtonu či Ryana Gravese z Colorada. Oba v současnosti patří mezi stabilní šestku obránců Devils. Siegenthaler byl v uplynulé sezoně jedním z pěti nejlepších defenzivních obránců NHL! V létě 2022 získal Johna Marina z Pittsburghu, Erika Haulu z Bostonu a Vítka Vaněčka z Washingtonu. Ani za jednoho ze jmenovaných neobětoval výběr v prvním kole draftu. Aneb takto by práce generálního manažera měla vypadat.

Závěr

Ďáblům se před sezonou sešel kvalitní tým. Na lavičku byl angažován Andrew Brunette, což byl další vynikající tah. Výrazně pomohl Lindymu Ruffovi najít pro své hráče ideální systém a Devils jsou po 35 utkáních na druhém místě v Metropolitní divizi! Při hře v plném počtu je v NHL dominantnější pouze Carolina Hurricanes. Skvěle opět hraje Jesper Bratt, který už třetí sezonou patří mezi elitní hráče z pohledu analytiky. Tým už ale vyhlíží návrat zraněných hráčů, neboť poslední zápasy to výsledkově není nejideálnější. Dvě výhry za posledních deset utkání. To by se však brzy mělo zase otočit. Bylo by pro nás překvapením, kdyby Devils v aktuálním ročníku nepostoupili do vyřazovacích bojů.

New Jersey po 35 zápasech 5 proti 5 Očekávané góly pro a proti 58,8 % 2. místo v NHL Góly pro a proti 59,0 % 4. místo Tresty +/- -1 18. místo --- Přesilovky 19,8 % 22. místo Oslabení 81,3 % 8. místo

New Jersey Devils Vše o klubu ZDE