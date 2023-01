Vaněček dobývá NHL. Je v pohodě, oceňuje kouč. Blíží se Palátův návrat

Český brankář Vítek Vaněček ve službách New Jersey se chystá zakročit v utkání s Detroitem • Reuters

Český gólman Vítek Vaněček v dresu New Jersey vychytal vítězství nad Detroitem • Reuters

Český gólman Vítek Vaněček pomáhá New Jersey rozjet další vítěznou sérii • ČTK / AP / John Minchillo

Ondřej Palát sestřelil New York Islanders dvěma góly • Reuters

Ondřej Palát v dresu New Jersey na fotomontáži, kterou na Twitter pověsili Devils • Twitter / New Jersey Devils

Mohli by mu říkat muž se železnou maskou podle známého filmu s Leonardem Di Capriem v hlavní roli. Vítek Vaněček je však železný celý. Alespoň tak působí v bráně New Jersey. Na začátku sezony byl milým překvapením jako celkové výsledky Devils. Teď už ale všichni vědí. Naposledy to odnesl prohrou 1:5 Detroit a Vaněček se stal znovu ústřední postavou svého týmu.