NHL ONLINE: Pasta vs. Rangers. V akci také Nečas, Kämpf či Češi z Detroitu

Útočník Caroliny Martin Nečas pálí v zápase s New Jersey • Reuters

David Krejčí, David Pastrňák a Brad Marchand se radují z trefy do sítě Philadelphie • Profimedia.cz

Noční hokejový program nabízí celkem 13 zápasů NHL! V nabité porci duelů se představují Boston Bruins v čele s Davidem Pastrňákem na hřišti New York Rangers, za které hraje Filip Chytil. Martin Nečas v dresu Caroliny čelí Minnesotě. Toronto Maple Leafs s Davidem Kämpfem v sestavě hostí Winnipeg. Do akce rovněž nastupují New Jersey Devils (Vítek Vaněček a Ondřej Palát) a Detroit Red Wings (Dominik Kubalík a Filip Hronek). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.