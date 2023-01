Zacha po velkém podpisu válí. Už jen nehledá Pastrňáka, všiml si kouč

Tažení do New Yorku se náramně zdařilo. Poté, co hokejisté Bostonu skolili Islanders (4:1), vyšlápli si v nejlidnatějším městě USA také na Rangers. Bruins v Madison Square Garden vyhráli 3:1 a kdo jiný by měl mít prsty ve čtvrté výhře v řadě než členové české kolonie. Byť David Pastrňák vyšel tentokrát bodově naprázdno, v produktivitě byl zastoupen Pavlem Zachou (1+0) a Davidem Krejčím (0+2). První zmíněný Pastův parťák zůstává po podpisu nové smlouvy pěkně nažhaven – ve třech zápasech nasbíral pět bodů.