Elita z elity. McDavid útočí na sci-fi čísla legend. A dál se zlepšuje

Speciální. Výjimečný. Nejlepší. Je jako hokejový Messi. Umělec, jenž na ledě maluje dokonalá díla a ostatní hráče staví do role úžasem oněmělých diváků. Connor McDavid, kanadská superhvězda Edmontonu, předvádí nadpozemské kousky. Má našlápnuto na 150 bodů v sezoně. V průměru sbírá téměř dva body na zápas – jako kdysi Wayne Gretzky a Mario Lemieux. Fenomenální výkony! „Je elitou z elity. A jen se zlepšuje,“ tvrdí Mark Messier, legenda Oilers.

Někdy to vypadá, že si hraje tak trochu vlastní soutěž. V Kanadě mu říkají také McJesus. Dokáže zázraky? Ano. Důkaz? Po 54 zápasech aktuálního ročníku má Connor McDavid už 97 bodů. Druhý v pořadí ligové produktivity, jeho parťák z Oilers Leon Draisaitl, „jen“ 78.

Naposledy kapitán Edmontonu pomohl týmu k výhře 6:3 nad Ottawou gólem a dvěma asistencemi. Aktuálně táhne šňůru patnácti obodovaných zápasů v řadě. Jen pětkrát v sezoně vyšel naprázdno. Pokud udrží formu a vyhnou se mu zranění, zapíše na konci základní části 150 bodů.

„Je z jiné planety,“ prohlásil ruský střelec Alexander Ovečkin minulý týden, když se největší hvězdy NHL sešly na Floridě při All-Star Game. „Dělá věci, které nikdo jiný v lize nedokáže,“ přidal poklonu další elitní útočník Nikita Kučerov, jenž je v bodování třetí.

Naposledy překonal bodovou metu 150 v sezoně Mario Lemieux před 27 lety (1995/96). Jednu čárku pod ní tehdy zůstal jeho spoluhráč z Pittsburghu Jaromír Jágr. Teď celý hokejový svět sleduje McDavidovu genialitu.

Na kótu 150 dokázalo v minulosti vystoupat celkem jen pět hráčů. Lemieux čtyřikrát, Wayne Gretzky dokonce devětkrát. Třináct nejlepších bodových výkonů mají na svědomí oni. Přiřadila se k nim už jen trojice Steve Yzerman, Phil Esposito a Bernie Nicholls.

Gretzky zapsal dokonce v 80. letech čtyři sezony s 200 a více body. Tahle neuvěřitelná čísla „The Great One“ bude McDavid coby „The Next One“ překonávat asi těžko. Je jiná doba, hokej z minulosti a současné éry nejde srovnávat. Jeho výkony jsou ale výjimečné.

150 a víc bodů v sezoně NHL 1. Wayne Gretzky (Edmonton, 1985/86) 215 2. Wayne Gretzky (Edmonton, 1981/82) 212 3. Wayne Gretzky (Edmonton, 1984/85) 208 4. Wayne Gretzky (Edmonton, 1983/84) 205 5. Mario Lemieux (Pittsburgh, 1988/89) 199 6. Waynre Gretzky (Edmonton, 1982/83) 196 7. Wayne Gretzky (Edmonton, 1986/97) 183 8. Mario Lemieux (Pittsburgh, 1987/88) 168 9. Wayne Gretzky (Los Angeles, 1988/89) 168 10. Wayne Gretzky (Edmonton, 1980/81) 164 11. Wayne Gretzky (Los Angeles, 1990/91) 163 12. Mario Lemieux (Pittsburgh, 1995/96) 161 13. Mario Lemieux (Pittsburgh, 1992/93) 160 14. Steve Yzerman (Detroit, 1988/89) 155 15. Phil Esposito (Boston, 1970/71) 152 16. Bernie Nicholls (Edmonton, 1988/89) 150 ... Jaromír Jágr (Pittsburgh, 1995/96) 149

„Je úžasné, co předvádí každý den,“ řekl kouč Oilers Jay Woodcroft, jenž má na magická představení čísla 97 VIP lístky na střídačce. „Přirovnal bych to k pocitům někoho, kdo žije na úpatí Mount Everestu. Mám ho tak blízko, že už si tu absolutní mimořádnost tolik neuvědomuju. Nedokážu úplně ocenit nádheru, kterou vidím,“ glosoval trefně.

Pokud McDavida necháte rozjet, prakticky není možné ho zastavit. A hlavně, když nastartuje své rakety, zároveň se i bleskově rozhoduje. Je vždy ne o krok, ale dva dopředu. Dominuje rychlostí, herním myšlením, technickými dovednostmi i kreativitou v zakončení.

Neustále taky hledá cesty, jak soupeře překvapit. Proto nehrozí, že by ho někdo mohl lehce přečíst. Nemá žádné výkyvy, body sbírá po hrstech, v průměru 1,83 na zápas. Přibližuje se kariérním číslům Gretzkyho (1,92) a Lemieuxe (1,88). „Jen to ukazuje, jak je speciální,“ hlásil Kučerov.

Všichni v NHL jsou teď svědky one-man show. McDavid vedle bodování vládne i tabulce střelců. Dosud bylo jeho osobním maximem 44 gólů z minulé sezony. Teď už nastřílel 42 branek, o čtyři víc než druhý David Pastrňák.

Jestliže v bodech to má rozjeto na numero 150, gólů by mohl dát 65 a k tomu přidat 85 asistencí.

Stává se z něj větší zabiják. Protivníkům dokáže ublížit mnoha různými způsoby, je složitější ho bránit. Maurice Richard Trophy ještě nikdy nevyhrál. Nikdo by se nedivil, kdyby teď posbíral všechny největší individuální trofeje: dvakrát MVP ligy, vítěz bodování i nejlepší střelec.

„Mám z bodů samozřejmě radost. Ale v mém vnitřním nastavení se nic nemění. Všechno je to o mužstvu, ostatní je druhořadé. Očekává se, že budu úspěšný. To je můj úkol,“ připomněl úlohu spasitele Edmontonu, kde se slavil triumf naposledy v roce 1990.

Jako kapitán se snaží být tím nejlepším lídrem. V šestadvaceti letech už nabral dost zkušeností, dozrává jako hokejista i osobnost. V minulé sezoně došli Oilers až do konferenčního finále, kde podlehli pozdějšímu šampionovi z Colorada. „Nikdy jsem se netajil tím, že je to pro mě ta nejvyšší meta,“ zdůraznil McDavid, jak moc chce vyhrát Stanley Cup. Další pokus se blíží.

Pro NHL je hlavní tváří a atrakcí. Když sledujete sestřihy zápasů, můžete si vsadit, že v nich stoprocentně chybět nebude. A v Edmontonu, tam je modlou, hokejovým bohem. „Neexistují slova pro to, co dokáže. Je to šílené,“ řekl s obdivem kapitán Nashvillu Roman Josi.

„A to ještě není ani v nejlepších letech, čemuž je zatraceně těžké uvěřit. Bude se zlepšovat,“ zmínil bývalý hvězdný obránce a člen Síně slávy Paul Coff ey v televizní diskuzi s další legendou Markem Messierem. „Tohle jsou teprve začátky vrcholných let jeho kariéry. Předčí většinu nejlepších hráčů, kteří kdy hokej hráli,“ přikyvoval někdejší kapitán Oilers.

Děsivá to myšlenka pro soupeře. „Je zábavné ho sledovat a hrozné proti němu hrát. Pro NHL je skvělé, že tady je,“ shrnul pocity všech útočník New York Rangers Barclay Goodrow.