Likvidoval Čechy, Hertlovi zničil sen i koleno. Teď má tvrďák v LA sochu

Při pohledu na ty zákroky leckdo odvrátí tvář. Jiný se znechuceně zamračí, kroutí hlavou. Další sprostě nadává. Fanoušci LA Kings si budou Dustina Browna vždy pamatovat jako úžasného srdcaře, věrného lídra a klubovou ikonu. Pro příznivce soupeřů však bude hlavně hráčem, který tvrdostí balancoval na hraně. Často tančil až za ní.

Jak bolavé bylo hrát proti podsaditému Američanovi, poznali i mnozí Češi. Nejvíc pak dva. V květnu 2011 během play off, ve finále Západní konference, Brown tvrdě sestřelil obránce Michala Rozsívala. Beka zasáhl kolenem, vyřadil ho ze hry. Rozhodčí zákrok nepotrestali, o chvíli později Kings skórovali a postoupili do finále Stanley Cupu.

„Rozsíval projížděl po modré čáře, já jel proti němu. Srazili jsme se ve velké rychlosti ramenem, i když ostatní si myslí, že to byl faul kolenem,“ hájil se tehdy Brown, který o dva týdny později zvedl nad hlavu svůj první Pohár.

Další „český zářez“ si připsal v prosinci 2013, kdy si zákeřně našel ligového nováčka Tomáše Hertla. Ve velké rychlosti si na mladíka počíhal. Kdyby chtěl, klidně se mohl Hertlovi vyhnout. Místo toho mu však do cesty vytrčil koleno. Právě koleno tehdy dvacetiletého zelenáče drsný atak nevydrželo. Vazy povolily. Následoval půlrok bez hokeje. Brown svým sprostým zákrokem navíc Hertla okradl o olympijský sen (Soči 2014). Ten mimochodem zůstává dodnes nesplněný.

Kolenem pak kapitán LA například trefil taky Michaila Sergačjova, dostal stopku na jeden zápas. Za sestřelení loktem útočníka Buffala Jasona Pominvilla schytal distanc na dvě utkání. Ale jinak? Nic. Na to, jak tvrdě, leckdy až zákeřně Brown hrál, byl povážlivě málo trestán.

Kompletních osmnáct sezon v NHL odkroutil v jednom dresu. Kings zůstal věrný celou kariéru. Soupeře počastoval celkem 3 632 hity! V tomto ohledu je druhý v ligové historii. Ještě před startem této sezony byl první, avšak během ní ho přeskočil forvard NY Islanders Cal Clutterbuck.

Brown pravidelně končíval ročníky s nejvyšším počtem bodyčeků ze všech hráčů. Klidně jich rozdal i tři stovky za sezonu. Kromě toho však zvládal taky sbírat body. Nebyl brouskem, který se sotva držel na bruslích a jen čekal na srážku. Byl komplexním bourákem, proti kterému jste prostě nechtěli hrát.

V sedmi sezonách dokázal pokořit metu padesáti bodů. V barvách Kings nikdo v historii neodehrál tolik utkání (1 296). V roce 2007 byl ve 23 letech jmenován kapitánem týmu. Byl prvním Američanem, který se v LA dočkal této důvěry. Zároveň byl taky nejmladším nositelem „céčka“ v historii organizace. Jako lídr dovedl klub celkem ke dvěma Stanley Cupům, stal se legendou.

Není proto divu, že necelý půlrok po ukončení kariéry mu Kings vzdali nejvyšší poctu. Během víkendu před utkáním s Pittsburghem vytáhli jeho dres s číslem 28 pod strop Crypto.com areny. Numero bylo navždy vyřazeno. Tím se Brown připojil k Robu Blakeovi (4), Marcelu Dionneovi (16), Davu Taylorovi (18), Lucu Robitailleovi (20), Rogie Vachonovi (30) a Waynu Gretzkymu (99).

Ba co víc, před stadionem klub odhalil jeho obří sochu. Zobrazuje výjev, který fanouškům LA při vyslovení jména Dustina Browna v hlavách naskočí jako první. Se Stanley Cupem nad hlavou.

Brown je třetím hráčem, kterému klub nechal vytvořit sochu. Byl postaven ke Gretzkymu a Robitailleovi. „Když mi Luc (dnes prezident klubu) řekl, co se chystá, byl jsem nesvůj. Řekl jsem mu, že si nemyslím, že patřím vedle něho a Wayna. On na to ale reagoval slovy, že já jsem udělal něco, co se jim nepovedlo. Pomohl jsem týmu k Poháru. Díky tomu jsem se začal cítit líp a přijal jsem to,“ popisuje teď exkapitán, který ve 38 letech hokejovou dráhu ukončil.