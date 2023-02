NHL ONLINE: Nečasova Carolina hostí Ottawu. Gudas za Floridu proti Sabres

Šest duelů nabízí kanadsko-americká NHL v noci z pátku na sobotu. Nejvýrazněji by v nich měl Česko reprezentovat Martin Nečas. Od 01.00 hraje v utkání Caroliny proti Ottawě, třiadvacátému celku ligové tabulky. Za Toronto nastupuje David Kämpf, Leafs hostí Minnesotu. Floridský dres má v zápase s Buffalem Radko Gudas. Do branky Colorada by mohl naskočit Pavel Francouz, jeho krajan David Rittich zřejmě jen zůstane na střídačce soupeře z Winnipegu. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na stránce iSport.cz.