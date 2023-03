Kane mezi mrakodrapy: odchod po 16 letech, dojemný dopis i šance na trofej

Dojemné loučení. Patrick Kane po šestnácti letech opouští Chicago. Jeho novým domovem se stane New York. Hvězdný útočník byl vyměněn do týmu Rangers. Právě tenhle klub si sám hráč vybral jako svou příští štaci. „Blackhawks budou navždy v mém srdci. Chci ale získat další Stanley Cup,“ hlásí forvard. Pod Sochou svobody se formuje tým, který má jediný cíl. Pohár. Hned!

Bylo jasné, že v Chicagu sezonu nedohraje. Šňůrky z bruslí Patricka Kanea se táhly směrem na New York. V noci na středu se vše oficiálně potvrdilo. „Zdá se to být neskutečné, ale právě jsme Patricka vyměnili. Už není hráčem Blackhawks,“ oznámil generální manažer Kyle Davidson.

Patrick Kane v NHL zápasy: 1 161

body: 1 225 (446+779)

průměr bodů na zápas: 1,06

Stanley Cupy: 3

Už o víkendu za Chicago nenastoupil. Bylo jasné, že se trejd blíží. Kane si mohl vybrat, kam a zda vůbec chce být vyměněn. Podle webu The Athletic byli Rangers jediným týmem, do kterého by Kane s výměnou souhlasil. Od nejvyššího vedení klubu dostal Davidson pokyn, aby legendu v organizaci proti její vůli nedržel. Když Kane projevil zájem odejít, bylo mu vyhověno. Své si během šestnácti let ve službách Blackhawks odmakal. Třikrát do města dovalil Stanley Cup.

V New Yorku dohraje 34letý borec aktuální sezonu. Do Chicaga za něj putovaly dvě volby v draftu. Druhé a čtvrté kolo příštího výběru talentů. Pokud však letos Rangers dojdou alespoň do finále konference, druhá runda se změní na první v draftu 2024, či 2025.

Zapojen byl i třetí tým, a sice Arizona. Ta na sebe vezme 25 procent Kaneovy gáže, protože Newyorčané by si celých 10,5 milionu dolarů nemohli dovolit platit. Za tuhle službu Coyotes dostali třetí draftové kolo v roce 2025. Celou polovinu platu dál potáhne Chicago, pouze zbylých 25 procent zbude na Rangers.

Může se zdát, že modrobílé jezdce z Madison Square Garden vyšel elitní forvard vcelku lacino. GM Davidson se snažil urvat, co mohl. Dobře ví, že Kane má vyšší cenu. A ví to i manažer Rangers Chris Drury. Sám hráč však do NYC chtěl, proto Drury klidně mohl nabídnout i míň. Hawks ponuku museli přijmout. Kvůli sobě i kvůli Kaneovi. Ve finále jde o férovou dohodu.

„Myslím, že Patrick poznal, že jsme pro něj ideálním klubem a on pro nás zase ideální posilou. Jsme nadšeni, že stál o výměnu právě k nám,“ juchal Drury. V 1300 kilometrů vzdáleném Chicagu převládala nálada spíše nostalgická. „Nikdy nezapomeneme na to, co pro organizaci Blackhawks a město Chicago odvedl. I když dnešek znamená konec jedné éry, bude Patrick navždy součástí rodiny Blackhawks,“ řekl výkonný ředitel klubu Danny Wirtz.

Dojemným dopisem se loučil i Kane. „Hořkosladké sbohem. Chicago je pro mě speciální místo, tolik toho pro mě udělalo. Nikdy nezapomenu. Není to o tom, že bych chtěl Blackhawks opustit. Tohle je však pro mě velká příležitost a možnost udělat v kariéře další krok,“ napsal fanouškům.

Počtvrté chce nad hlavu zvednout Stanley Cup. Dobře věděl, že v Chicagu na něj v nejbližší době není šance. Mezi zájemci o jeho služby byl třeba Dallas, Carolina, Vegas nebo Edmonton. Kane měl však oči jen pro Rangers. V New Yorku to dobře věděli.

V nabitém týmu se Kane znovu shledá s Artěmijem Panarinem, který mu pomohl v roce 2016 k Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL. „Bude zábava je sledovat. Je to odměna pro hokej. Těším se, že uvidíme Kanea v play off a ve skutečně dobrém týmu, jaký mají Rangers,“ přidal spoluhráč z Chicaga Connor Murphy.

Nedávné posily NY Rangers Patrick Kane (ú) - Chicago

Vladimir Tarasenko (ú) - St. Louis

Niko Mikkola (o) - St. Louis

Tyler Motte (ú) - Ottawa

