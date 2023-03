SESTŘIHY: Hertl překonal Ritticha, McDavid s 54 góly utíká Pastrňákovi

Góly

Domácí: 04:32. E. Pettersson, 10:56. Podkolzin, 45:43. Joshua, 65:00. E. Pettersson

Hosté: 04:55. Sissons, 48:31. Evangelista, 56:55. Evangelista

Sestavy

Domácí: Šilovs (Demko) – Juulsen, Q. Hughes (A), T. Myers, Brisebois, Burroughs, Wolanin – Beauvillier, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller (A), Di Giuseppe – Podkolzin, Dries, Kravcov – Garland, Aman, Joshua.

Hosté: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), Barrie, McDonagh (A), C. Foote, Lauzon – Duchene, Glass, Leonard – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, Sissons (A), Trenin – McCarron, Jankowski, Asplund.

Rozhodčí

Kozari, Schrader – Brisebois, Murray

Stadion

Rogers Arena, Vancouver

Návštěva

18 525 diváků