Vránova premiéra za Blues: šest střel, skvělý Vejmelka i pochvala trenéra

Měl naskočit už v minulém duelu v Los Angeles, ale zastavila ho sněhová bouře. Zrušili mu let. Jednu noc musel Jakub Vrána strávit na letišti. Na cestu se vydal, až když se počasí umoudřilo. Během víkendu do Kalifornie konečně dorazil, avšak bez zavazadel. Kufry včetně hokejového vybavení a hokejek se mu zatoulaly. Premiéru si tak útočník, kterého do St. Louis vyměnil Detroit, odbyl až v noci na středu v Arizoně.

Vrána naskočil na křídle druhé formace po boku Kasperiho Kapanena a Braydena Schenna. Místo dostal taky ve druhé přesilovkové úderce. „Kapy je podobný typ hráče jako já. Schenner je pak vynikající two way centr, který kromě ofenzivy hraje skvěle do obrany. Myslím, že by to mohlo klapat,“ říkal český forvard.

Debut ale nevyšel. Blues na outsidera nevyzráli, prohráli 2:6. Měli přitom celkem 42 střel, hráli šest přesilovek. Ani jednu však v gól nepřetavili. Jednu velkou šanci měl i Vrána. V první třetině nakopl motory, obral o puk obránce J. J. Mosera a řítil se sám na Karla Vejmelku v brance Coyotes. Na reprezentačního parťáka však nevyzrál.

Vrána při premiéře body 0 plus/minus -1 střely 6 hity 1 bloky 1 čas na ledě 16:32

„Úžasná rychlost,“ žasl Matthew DeFranks z novin St. Louis Today. Mezi fanoušky se okamžitě začalo mluvit o tom, že Vrána může být největším rychlíkem v dresu Blues za poslední roky. Právě tohle by měla být nejúdernější zbraň, kterou dovalí do arzenálu bílomodrých.

„Jsem dobrý bruslař, chci přinést rychlost, aktivitu a energii. Chci hrát poctivý hokej na obou koncích ledu,“ povídal o sobě 27letý útočník během prvního rozhovoru. Novináři se ho mimo jiné ptali, jak že se správně vyslovuje jeho křestní jméno.

Otázky na Vránu pak dostal i trenér Craig Berube. „Nebojí se střílet. Ví, že je to jeho silná stránka. Má mentalitu střelce, takoví hráči se týmu vždycky hodí. Musí dostat herní praxi, protože byl delší dobu out. Musí na sobě pracovat. Jen tak vše půjde správným směrem. Určitě má schopnosti, aby pro nás byl posilou. Hrál důležitou roli na top úrovni. Chceme, aby se u nás dostal na stejný level, na jakém byl dřív. Určitě bude hladový, z toho bychom měli profitovat i my.“

Vrána má za sebou několikatýdenní asistenční program NHL, který pomáhá hráčům se závislostmi či psychickými problémy. „Víme, co má za sebou. Mluvili jsme s ním o tom. Život je o druhých šancích. Miluju možnost ji někomu dát. Poskytneme mu maximální podporu. Je na něm, jak to celé uchopí. Když se ale podíváte na jeho dovednosti, je jednoznačně hráčem do prvních dvou útoků. Chceme mu umožnit, aby se u nás znovu nastartoval,“ popsal generální manažer St. Louis Doug Armstrong.

„Uvidíme, jak je na tom mentálně. Určitě se před ním otevírá šance, kterou bude chtít využít a získat naši důvěru,“ přidal kouč Berube.

Vránu trejd do nového prostředí nerozhodil. Byl za něj rád. „V Detroitu se pro mě nevyvíjely věci moc dobře. Když mi zavolali, že mě vyměnili, přivítal jsem to. Jsem nadšený, že mě čeká nový start a chci ze sebe vydolovat to nejlepší.“

Po úvodním utkání o něm ztratil pár slov i trenér. „Ukázal svou dynamiku, šikovnost. Měl několik dobrých střel. Byl to první zápas, takže velké hodnocení se dělat nedá. Začátek ale dobrý,“ pravil jinak naštvaný Berube po debaklu od Arizony. „Měli jsme tunu šancí, ale skoro nic jsme nebyli schopní proměnit. Měli jsme přesilovky, ale jejich brankář nás vychytal. Měl několik opravdu výborných zákroků,“ pochválil Vejmelku, který byl hlášen druhou hvězdou utkání.

St. Louis Blues Vše o klubu ZDE