NHL ONLINE: Odveta mezi Čechy z Bostonu a Detroitu. Hraje i Chytil

Není to ani 24 hodin, co se hokejisté Bostonu a Detroitu rozcházeli na ledě TD Garden. Domácí Bruins oslavili těsný skalp, nyní je ovšem proti stejnému soupeři čeká odveta na jeho ledě. Red Wings s Dominikem Kubalíkem a Filipem Zadinou mají od 18.00 co napravovat. Dres Bostonu oblékají Davidové Pastrňák a Krejčí, Pavel Zacha i Tomáš Nosek. Ještě v neděli startují svůj zápas v Pittsburghu newyorští Rangers s Filipem Chytilem, program následně pokračuje dalšími šesti duely. Sledujte je ONLINE na iSport.cz.