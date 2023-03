NHL ONLINE: Vrána se St. Louis hraje ve Washingtonu, Toronto - Carolina

Pět zápasů a čtyři góly, to je bilance Jakuba Vrány po výměně do St. Louis. Český útočník se dnes vrátí do Washingtonu, se kterým v roce 2018 slavil Stanley Cup. Prosadí se i na ledě svého bývalého klubu? NHL nabízí v noci na sobotu celkem čtyři zápasy. Toronto změří síly v zajímavém souboji s Carolinou, Philadelphia hraje proti Buffalu a Anaheim hostí Columbus. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na iSport.cz.