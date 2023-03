SESTŘIHY: české gólové hody! Dva dal Vrána, slavil i Pasta, Chytil a Kubalík

Vrána v St. Louis potvrzuje pověst nadaného střelce. V prvních 12 zápasech po přesunu z Detroitu dal osm branek a přidal k nim dvě asistence. Poslední dvě branky dal sedmadvacetiletý forvard v přestřelce s Vancouverem a výrazně se tak podepsal pod těsnou výhru svého týmu.

První gól dal Vrána ve 28. minutě poté, co využil dobrého napadání Nicka Leddyho. Získaný kotouč českému útočníkovi na osu hřiště připravil Brandon Saad.a Vrána z první poslal Blues do vedení 3:2. Druhou branku si rodák z Prahy schoval do prodloužení, v němž se po šikovné nahrávce Braydena Schenna objevil sám před brankářem Thatcherem Demkem a rozhodl o vítězství svého týmu.

Blues vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli před Vancouver na 11. místo. Hokejisté Canucks, v jejichž dresu odehrál bezmála 24 minut Filip Hronek, ztratili po třech výhrách.

O vítěznou sérii přišli také hokejisté Bostonu, kteří nebodovali po sedmi výhrách. Jediný gól Bruins při domácí prohře s Nashvillem 1:2 vstřelil v čase 59:58 David Pastrňák. Český kanonýr se vytočil zpoza branky a svou 52 trefou v ročníku se přiblížil stobodové hranici. K tomu, aby jako druhý Čech v historii překonal legendární metu, mu schází pouhé dva body.

Hokejisté NY Rangers porazili na domácím ledě Columbus 6:2 a díky třetí výhře za sebou se na Východě posunuli na čtvrtou příčku. Úvodní branku newyorského celku vstřelil v šesté minutě Filip Chytil. Rodák z Kroměříže dal dvaadvacátý gól v sezoně a mezi Čechy je třetím nejlepším střelcem.

Osmizápasové čekání na gól ukončil Dominik Kubalík, jenž jednou trefou pomohl Detroitu k výhře 7:4 nad Pittsburghem. Plzeňský rodák zaznamenal 42. bod v sezoně a pouhé čtyři zápisy mu schází k tomu, aby si vyrovnal osobní rekord ze sezony 2019/2020.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 59:59. Pastrňák Hosté: 38:11. Glass, 58:41. Lauzon Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Orlov, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – Zacha, Krejčí, Pastrňák – Bertuzzi, Coyle, Frederic – Greer, Nosek, Hathaway. Hosté: Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Fabbro, Lauzon, Barrie (A), Gravel, C. Foote – Afanasjev, Glass, Tomasino – Sherwood, Novak, Evangelista – Trenin, Sissons (A), Co. Smith – McCarron, Jankowski, Asplund. Rozhodčí Brenk, Schlenker – Smith, Brisebois Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 25:58. Stamkos, 34:23. Point, 52:20. Point, 55:39. Killorn Sestavy Domácí: Kočetkov (Andersen) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Nečas, S. Aho II (A), Martinook – Noesen, Kotkaniemi, Jarvis – Fast, J. Staal (C), Teräväinen – Stepan, Stastny, Drury. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Perbix, Hedman (A), Černák, H. Fleury, D. Raddysh, Sergačjov – Kučerov (A), Point, Hagel – Killorn, Cirelli, Stamkos (C) – Maroon, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Jeannot. Rozhodčí W. McCauley, M. Dunning – S. Cherrey, R. Jackson Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:23. Chytil, 06:50. Tarasenko, 08:00. P. Kane, 37:36. Panarin, 54:27. Zibanejad, 56:21. Trocheck Hosté: 11:45. Marčenko, 19:31. J. Gaudreau Sestavy Domácí: Šesťorkin (Halák) – Fox, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Mikkola, Harpur – Tarasenko, Zibanejad (A), Kreider – P. Kane, Trocheck, Panarin – Kakko, Chytil, Lafreniere – Motte, Goodrow (A), Vesey. Hosté: Hutchinson (Gillies) – Peeke, Berni, A. Boqvist, Christiansen, Bayreuther, Sweezey – Marčenko, Jenner (C), J. Gaudreau (A) – Pederson, Roslovic, K. Johnson – Fix-Wolansky, Kuraly (A), E. Robinson – Bemström, McKown, L. Foudy. Rozhodčí Hebert, Joannette – Alphonso, Gawryletz Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:41. Frost, 57:45. Frost, 58:14. Tippett Hosté: 29:39. Gallagher, 59:37. Harvey-Pinard Sestavy Domácí: Sandström (Ersson) – York, Provorov, Ristolainen, Sanheim, DeAngelo, Seeler, Braun – Tippett, N. Cates, Farabee – Bellows, Hayes, J. van Riemsdyk – Allison, Frost, Lemieux – Laughton (A), Deslauriers. Hosté: Primeau (Montembeault) – Savard, Matheson, J. Barron, Edmundson (A), Kovacevic, Harris – Hoffman, Suzuki (C), Harvey-Pinard – Drouin, Belzile, Gurjanov – Gallagher (A), Evans, Ylönen – Pezzetta, Tierney, Farrell. Rozhodčí C. O´Donnell, G. Dwyer – CJ Murray, D. Nansen Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 916 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:03. Berggren, 11:37. Copp, 16:07. Kubalík, 44:05. Perron, 56:20. Perron, 57:05. Perron, 59:23. Larkin Hosté: 24:40. Zucker, 27:46. Guentzel, 28:41. Carter, 45:26. Archibald Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Hellberg) – Seider, Walman, Määttä, Hägg, Lindström, Oesterle – Perron (A), Larkin (C), Kubalík – Raymond, Copp (A), P. Suter – Erne, Veleno, Hirose – Luff, Czarnik, Berggren. Hosté: DeSmith (Jarry) – Letang (A), P. Joseph, Petry, Dumoulin, Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby (C), Guentzel – Granlund, Malkin (A), Zucker – Rakell, Poehling, Heinen – Archibald, Carter, D. O'Connor. Rozhodčí Rank, Markovic – Flemington, Murray Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 353 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:50. Toropčenko, 16:48. Faulk, 27:22. Vrána, 32:08. Thomas, 33:36. Bučněvič, 60:21. Vrána Hosté: 06:06. Q. Hughes, 19:41. Kuzmenko, 38:28. Boeser, 52:18. Kuzmenko, 59:06. Q. Hughes Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Scandella, Bortuzzo, Krug – Kyrou, Thomas (A), Neighbours – Kapanen, Bučněvič, Saad – Vrána, B. Schenn (A), Blais – T. Pitlick, N. Walker, Toropčenko. Hosté: Demko (Delia) – T. Myers, Q. Hughes (A), Hronek, Brisebois, Bear, Burroughs – Joshua, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller (A), Di Giuseppe – Garland, Dries, Beauvillier – Studnicka, Aman, Kravcov. Rozhodčí Blandina, St. Pierre – Shewchyk, Cormier Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:33. T. Johnson Hosté: 05:45. Seguin, 18:59. C. Miller, 31:24. Pavelski, 47:04. Glendening Sestavy Domácí: Stalock (57. Mrázek) – S. Jones, C. Jones, Murphy, Kaiser, Zajcev, Mitchell – L. Reichel, Athanasiou, A. Bjork – T. Johnson, Dickinson, T. Raddysh – Katchouk, Joe. Anderson, Hardman – R. Johnson, Entwistle. Hosté: Oettinger (M. Murray II) – Heiskanen, C. Miller, Hakanpää, Lindell, Hanley, R. Suter – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Ja. Benn, W. Johnston, Dadonov – Domi, Faksa, Seguin – Kiviranta, Glendening, Dellandrea. Rozhodčí South, Skilliter – Gawryletz, Hughes Stadion United Center, Chicago Návštěva 14 060 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:51. Mangiapane, 17:59. Duehr Hosté: 09:24. Durzi Sestavy Domácí: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Zadorov, Weegar, Gilbert, Stecher – Mangiapane, E. Lindholm, Toffoli – Huberdeau, Backlund, Coleman – N. Ritchie, Kadri, Dubé – Lučić, Lewis, Duehr. Hosté: Korpisalo (Copley) – M. Anderson, Doughty, Gavrikov, M. Roy, Edler, Durzi – Byfield, Kopitar, Kempe – Fiala, Danault, Arvidsson – Moore, Lizotte, Iafallo – Grundström, Kupari, Kaliyev. Rozhodčí Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:12. Marchessault, 09:24. W. Karlsson, 23:13. Amadio, 58:28. Marchessault Hosté: 01:49. Bouchard, 08:40. Nugent-Hopkins, 09:48. Draisaitl, 26:01. Nurse, 33:30. E. Kane, 35:34. Hyman, 44:24. Kulak Sestavy Domácí: Quick (41. Brossoit) – Pietrangelo (A), Martinez (A), Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague – Marchessault, Eichel, Barbašev – Dorofejev, W. Karlsson (A), Amadio – Kessel, N. Roy, Stephenson – Kolesar, Blueger, Howden. Hosté: S. Skinner (Campbell) – Ceci, Nurse, Bouchard, Ekholm, Desharnais, Kulak, Broberg – Yamamoto, McDavid (C), E. Kane – Hyman, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – Janmark, Bjugstad, Foegele – Ryan, Shore, Kostin. Rozhodčí L’Ecuyer, Nicholson – MacPherson, Fournier Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas