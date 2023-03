Rouskův agent: Měl radost, ale euforii nepropadá. O návratu nemluvíme

Rousek ve 23 letech prožil snovou premiéru v NHL. Za Buffalo sice naskočil v zápase proti Montrealu „jen" na devět minut, ale stihnul gól a asistenci. Jeho tým padl po nájezdech, ale Rousek příležitost na další zápasy v nejlepší lize světa živí dál, což těší i jeho agenta Martina Podlešáka.

Mluvil jste s Lukášem hned po utkání? Jaká byla reakce?

„Okamžitě po zápase, ale on není zrovna typ člověka, který by propadal momentální euforii. On je na tyhle věci opatrný, i když radost měl velikou. Takový start se nepovede každému. Měl obavu, že ho hned po zápase pošlou zpátky na farmu, což se zatím nestalo. Rochester hraje o play off, takže se klub bude muset rozhodnout, kde Lukáše potřebuje víc.“

Rousek má za sebou úžasný debut v NHL. Jaké jsou tedy jeho šance na udržení v prvním týmu Sabres?

„To je složitá otázka. Zavolali ho nahoru jako náhradu za zraněného Tage Thompsona. Věci se mění ze dne na den. Z rodinných důvodů teď chyběl nějakou dobu i Vinnie Hinostroza, který se vrací, takže útočníků je teď v Buffalu docela hodně.“

A váš osobní pohled na věc?

„Opravdu nevím. Bude záležet na strategii Buffala. Oni teď mají nějaké čtyři útočníky navíc, kteří jsou zdraví a čekají na tribuně. To, že teď upřednostnili Lukáše před nima, je sice fajn, ale uvidíme, jak to bude dál.“

Lukáš byl ale nachystán už na předchozí zápas proti Islanders, proč to nevyšlo?

„Tam to vypadalo, že právě Thompson už nebude hrát ani proti Isles, ale nakonec si to rozmyslel, cítil se, že může nastoupit, takže Lukášův debut se trochu oddálil.“

Gól a asistence za devět minut, to jste si ani nevysnili, že?

„Neeee, to vůbec. Byli jsme všichni kolem rádi, že hlavně dostal konečně šanci v NHL a to všechno ostatní byly třešničky na dortu.“

Dával jste mu nějaké rady před zápasem?

„Byli jsme v kontaktu. Hlavně jsem mu zdůrazňoval, aby si to užil a hrál svoji hru, protože když přecházel z juniorky do chlapů, ale i když pak odcházel ze Sparty, tak se snažil zalíbit trenérovi a nehrál to, co ho zdobí.“

Ptát se po debutu v NHL je možná zvláštní, ale jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Mluvili jste s Lukášem o návratu do Evropy, kdyby se nepodařilo naplno proniknout do NHL?

„Vůbec se o tom nebavíme a čekáme. Samozřejmě jsme doufali, že letos šanci dostane a ukáže, že NHL může hrát. Je pravdou, že mu končí smlouva, ale nový kontrakt budeme řešit až na konci sezony.“