NHL ONLINE: Česká bitva Kämpf vs. Gudas. V akci Washington či Colorado

Colorado o vysoké výhře na ledě Montrealu rozhodlo v úvodních 16 minutách, během kterých se dostalo do čtyřbrankového trháku • Reuters

Program NHL pokračuje třemi zápasy. V noci ze středy na čtvrtek se proti sobě postaví i dva čeští zástupci. Toronto s útočníkem Davidem Kämpfem čelí Floridě, za kterou nastupuje bek Radko Gudas. A jeho tým má co napravovat, v posledních čtyřech zápasech ani jednou nebodoval. Do akce naskočí i Washington proti New Yorku Islanders, Colorado se pak pokouší dostat v tabulce před Minnesotu. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.cz.