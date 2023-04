„Lví král“ vyrovnal rekord, po spršce ho mstil Gudas! Přepral provokatéra

Alex Lyon už prý začínal být otrávený, když po výhrách pouštěli v kabině Floridy pořád dokola píseň „I Just Can’t Wait to be King“ z filmu Lví král. Ve čtvrtečním utkání proti Ottawě vystřihl neuvěřitelných 56 zákroků a pomohl k vítězství Panthers 7:2. „V tomhle zápase nám všechno vyšlo,“ pravil 30letý gólman. S rituály není radno si zahrávat, ale občas neškodí je pozměnit. Šatnou se najednou začal rozléhat song „Circle of Life“. Další klasika ze zmíněného soundtracku.

Vyrovnal klubový rekord v počtu zásahů v utkání, jež skončilo v normálním hracím čase, překonal Craiga Andersona. Jen o jeden víc než Alex Lyon měl v historii klubu Roberto Luongo 27. února 2002 v zápase proti Detroitu, který dospěl do prodloužení. „Bylo to úžasné. Od začátku jsem se cítil v pohodě, brzy na mě šlo pár dobrých střel, což mi pomohlo. Snažím se co nejlíp zvládat své emoce, zůstat vyrovnaný. Vážně chci, aby tým postoupil do play off, to je můj hlavní motivační faktor,“ řekl.

Právě to je, oč tu běží. „Lví král“ musel být celý zápas dobrý. A taky, že byl. Jen v první třetině, kterou Florida vyhrála 2:0, na něj prošlo 22 ran proti deseti. Konečný poměr vyzněl 58:30 pro Ottawu. Dohromady měli soupeři ze Senators přesně stovku střeleckých pokusů, zatímco „Kočky“ sotva polovinu. Nehráli špatně, jenže tohle jsou čísla, jaká by se dala čekat spíš u týmů jako Columbus nebo Arizona.

Lyon strávil většinu sezony na farmě v Charlotte. Do NHL ho naposledy vytáhli poté, co Spencer Knight nastoupil do asistenčního programu. Nyní zaskakuje za nemocnou jedničku Sergeje Bobrovského. Za Floridu chytal pátý zápas po sobě, pokaždé vyhrál, za tu dobu inkasoval jen sedm gólů. Čtyřmi body (1+3) se proti Ottawě blýskl Brandon Montour, čímž vyrovnal klubový rekord pro obránce. Jednu asistenci si připsal i Radko Gudas, který se za stavu 3:1 mstil Patricku Brownovi za ledovou spršku na Lyona a ve rvačce měl nad provokatérem navrch. Rozhodčí udělili celkem 166 trestných minut.

„Nemyslím, že výsledek odpovídá obrazu hry. Ale měli nějaké teče a odrazy a jejich brankář si otevřel školu. nenašli jsme způsob, jak ho překonat,“ povzdechl si trenér D.J. Smith ze Senators. „Jen jeden hráč převyšoval ostatní od začátku až do konce, bez ohledu na to, co se dělo. Byl to Alex. Vedl si výborně ve všech směrech. Jsem za něj šťastný, protože od svého prvního příchodu nahoru (z AHL) opravdu tvrdě pracoval na tom, aby byl takhle dobrý, a pak se vrátil. Na ledě působí vyrovnaně a maká. Zasloužil si to, nebylo to snadné, ale dobře pro něj a samozřejmě i pro nás,“ ocenil kouč Paul Maurice.

„Byl neuvěřitelný, tenhle lev,“ přidal se útočník Aleksander Barkov. „Nepředvedli jsme nejlepší hokej, jenže oni nám nabídli skoro všechny šance na vítězství. A my toho dokázali využít,“ dodal. Celek Floridy teď nejvíc draží brankář, který byl hvězdou univerzitní soutěže NCAA. Jenže už sedmou sezonu se kruh jeho života pořád točil kolem role jedničky v záložních týmech, v níž ovšem nijak neoslňoval, a občasného zobnutí ve Philadelphii a Carolině.

Před sezonou favorizovaní Panthers už byli málem zralí na to, aby začali přemýšlet, kam na dovolenou nebo zda si prodloužit sezonu na mistrovství světa, ale vrátili na pozice play off. O poslední dvě volná místa se přetlačují s Pittsburghem a New York Islanders, na něž přitom ještě před svou zatím nejdelší vítěznou sérií v této sezoně ztráceli šest bodů. Všem třem týmům zbývaly před páteční nocí do konce základní části tři zápasy. Naději na divokou kartu živilo ještě Buffalo, jež vyhrálo čtyři z pěti střetnutí. Sabres měli mírný odstup, před sebou však o dvě utkání víc. Naopak Ottawa šanci definitivně ztratila po čtvrtečním výprasku od Floridy.