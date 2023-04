Nečas o ambicích Caroliny před play off, finské mafii či profíku Burnsovi

Ve své čtvrté úplné sezoně v NHL se Martin Nečas pořádně rozmáchnul a udělal obří skok. Se 71 body a 28 góly posunul svá osobní maxima, 43 asistencemi nejlepší výkon zdvojnásobil. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz mluvil o ambicích týmu v play off, finské mafii v Hurricanes i o tom, jak může závidět Davidu Pastrňákovi českou bandu v Bostonu a jak mu chyběl krajan Ondřej Kaše.

Do posledního utkání na Floridě nebylo jasné, na koho v prvním kole play off narazíte. Mělo vůbec cenu o tom přemýšlet?

„Variant se nabízelo víc, všechno záviselo, jak dopadnou závěrečné zápasy. Ve hře byla kromě Islanders taky Florida, kde jsme hráli poslední utkání základní části a která je mohla ještě přeskočit. Narazit jsme mohli dokonce na Rangers.“

To by asi pro začátek nebylo příjemné, viďte?

„Myslím, že v play off je to celkem jedno. Snadné to nebude s nikým, i když je asi samozřejmě lepší hrát první kolo proti někomu jinému než právě proti nim. Ale pokud chceme dojít daleko, ve druhém kole bychom stejně hráli proti Jersey, nebo Rangers. Těžko se dá vybírat a ani tolik nezáleží, na koho jdeme. Ovšem chtěli jsme samozřejmě ještě vyhrát svou divizi.“

Bylo těžší se nabudit, když už jste měli dlouho jistý postup?

„Pořád je to NHL, na každý zápas se chcete motivovat co nejvíc. Ale snadné to nebylo, když už nám dlouho zase o tolik nešlo. Člověk už by nejraději naskočil do play off. Navíc za dva měsíce jsme měli asi šestnáct zápasů nebo kolik, hrálo se každý druhý den. Brali jsme to tak, že chceme dlouhodobou soutěž dokončit co nejlíp. Měli jsme v poslední době pár porážek po sobě, což v téhle fázi nebylo úplně ideální. Šlo o to, abychom se nabudili a šli do první série v co nejlepším rozpoložení.“

Pořád se psalo o Bostonu, jakou má fantastickou formu, ovšem Carolina taky patří k favoritům. Cítíte to v týmu stejně?