SESTŘIHY NHL: Colorado ovládlo divizi. Svozil u porážky Columbusu

Colorado, jehož brankář Pavel Francouz plnil roli náhradníka, vedlo ve čtvrté minutě 2:0 a po úvodní třetině 3:1. Skóre otevřel Devon Toews, poté zvyšoval dvakrát MacKinnon. Nashville odpověděl dvěma góly Kiefera Sherwooda, který snižoval na 1:2 ve 28. minutě vyrovnal na 3:3. Zbylou branku domácích dal Luke Evangelista. Zápas rozhodl z přečíslení dva na jednoho MacKinnon. Avalanche se díky výhře vyhouplo do čela tabulky Centrální divize před Dallas.

Colorado se střetne v úvodním kole play off se Seattlem. Další dvojice tvoří v Západní konferenci Dallas s Minnesotou, Vegas s Winnipegem a Edmonton s Los Angeles. Ve Východní konferenci změří síly Boston s Floridou, Toronto s Tampou Bay, Carolina s New Yorkem Islanders a New Jersey s New Yorkem Rangers. Play off startuje v noci z pondělí na úterý.

Columbus otevřel skóre už po 34 sekundách hry, když se prosadil Johnny Gaudreau. Buffalo ale otočilo v rozmezí 29. až 35. minuty na 3:1 trefami Jeffa Skinnera, Victora Olofssona a Alexe Tucha. Ještě v prostřední třetině snížil Tyler Angle svým prvním gólem v NHL, ale ve třetím dějství zpečetili výhru Sabres Casey Mittelstadt a Peyton Krebs.

Rousek nastoupil v NHL podruhé v kariéře. Třiadvacetiletý útočník koncem března zaznamenal ve své premiéře gól a přihrávku, tentokrát ale vyšel za třináct a půl minuty na ledě naprázdno. Na straně poražených nastoupil v obraně Stanislav Svozil, který o den dříve v soutěži debutoval. Český bek odehrál 21 minut, během kterých si připsal tři záporné body do statistiky +/-.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:34. J. Gaudreau, 38:24. Angle Hosté: 28:36. J. Skinner, 32:35. V. Olofsson, 34:01. Tuch, 44:03. Mittelstadt, 57:27. Krebs Sestavy Domácí: Gillies (41. Hutchinson) – Peeke, Bayreuther, A. Boqvist, Berni, Sweezey, Svozil, Kňažko – Marčenko, Kuraly (A), J. Gaudreau (A) – L. Foudy, Roslovic, K. Johnson – Bemström, McKown, Luoto – Pyyhtiä, Angle. Hosté: Levi (Comrie) – Jokiharju, Dahlin (A), Ljubuškin, Power, Stillman, Clague – Tuch, Mittelstadt, J. Skinner – Rousek, Cozens, Greenway – Quinn, Krebs, Peterka – Okposo (C), Girgensons (A), V. Olofsson. Rozhodčí Pollock, MacPhee – Shewchyk, Smith Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 18 786 diváků