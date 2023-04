Boston proti Floridě: lídr s otazníkem, pochvala pro Gudase. Co rozhodne?

Zatímco extraliga už se chystá na finálovou bitvu, v zámoří vrchol sezony v noci z pondělí na úterý teprve odstartuje. Do akce vstoupí i Boston Bruins, kteří odehráli nejlepší základní část v historii NHL. Na to se ale už nehraje. Začíná se od nuly. Tým okolo Davida Pastrňáka v prvním kole vyřazovacích bojů změří síly s Floridou Panthers.

65 vítězství, 135 bodů. Nové rekordy NHL. Tak ve zkratce vypadá dosavadní sezona Bruins.

Dominantní čísla Bostonu nebyla žádnou náhodou. Medvědi od prvního do posledního utkání v drtivé většině případů dominovali.

Potvrzuje to i konečné skóre 305:177, tedy o 128 vstřelených branek více než těch inkasovaných. Druhý nejlepší tým v tomto ohledu? Dallas s rozdílem +67.

Přitom před březnovou uzávěrkou přestupů se Bruins rozhodli svůj kádr ještě posílit. Přišla dvojice z Washingtonu Dmitrij Orlov a Garnet Hathaway, k tomu Tyler Bertuzzi z Detroitu.

První dva jmenovaní očekávaní naplnili, od Bertuzziho zřejmě šéfové žádali více. Na druhou stranu je třeba brát v potaz to, že v Bostonu nedostává takový prostor, na jaký byl zvyklý u Red Wings. Pokud jsou všichni zdraví, je členem třetího útoku s Taylorem Hallem a Charliem Coylem, což krásně demonstruje sílu týmu. Není pochyb o tom, že hráči těchto kvalit by v ostatních 25 (a možná i více) týmech hráli v první či druhé formaci.

Vyzdvihnout je třeba i defenzivu. V základní části byste nenašli lepší duo brankářů než Ullmark – Swayman. Švéd je favoritem na zisk Vezinovy trofeje. Swayman v utkáních, do kterých zasáhl, předváděl taktéž kvalitní výkony.

Složení obrany? Na papíře asi lepší nanejdete. Charlie McAvoy už roky patří mezi elitu, Hampus Lindholm má za sebou životní ročník, Dmitrij Orlov se na výbornou pere s neustálým podceňováním, vždyť ve Washingtonu roky plnil roli druhého obránce.

Doplňují je Brandon Carlo, Connor Clifton, Matt Grzelcyk či Derek Forbort. Role sedmého beka, tedy zdravého náhradníka, se pravděpodobně dočká Forbort.

A gólové hody by neměl obstarávat nikdo jiný než David Pastrňák. Český hokejista je v životní formě, v základní části nasbíral vynikajících 113 bodů. Druhým nejproduktivnějším hráčem Bostonu byl Brad Marchand s 67 body. Pravda, devět utkání sice vynechal, ale i tak jde o obrovský rozdíl.

Pokud chtějí Panthers uspět, budou muset zastavit, případně alespoň zmírnit produktivitu rodáka z Havířova. Což ale samozřejmě nebude vůbec jednoduché.

Posty na prvních dvou centrech obvykle zaberou Bergeron s Krejčím, jenže kapitán řeší zdravotní problém ze závěru sezony a nezúčastnil se ani posledních tréninků. V případě, že se dá dohromady, podpoří ho ze stran Brad Marchand s Jakem DeBruskem. Krejčího tradičně doplňují čeští spoluhráči Zacha s Pastrňákem.

Jasně a stručně – Bruins mají na papíře dost možná nejsilnější tým v éře platových stropů. Nebo alespoň jeden z nejlepších určitě. Aby se o jejich dominanci ale hovořilo ještě i za několik let, musí to stvrdit Stanley Cupem. Jinak 135 bodů ze základní části přijde vniveč.

Florida Panthers

Panteři psali naprosto odlišný průběh základní části oproti Medvědům. O play off se strachovali ještě v 81. zápase. Nakonec se do něj dostali oficiálně po nečekané prohře Pittsburghu s Chicagem.

Vraťme se ale ještě na chvíli do minulého léta. Florida se rozhodla k velké výměně, když z Calgary přivedla Matthewa Tkachuka za Jonathana Huberdeaua a MacKenzieho Weegara. Trejd obsahoval i výběry v draftech a další hráče. Tito tři byli ale jasně největšími esy.

Většina fanoušků považovala Flames za vítěze výměny. Ovšem v analytickém rozboru jsme varovali, že to tak vůbec nemusí být. Matthew Tkachuk byl už minulé léto nejlepším hokejistou z těchto tří, což potvrdil i tentokrát.

Se 109 body má za sebou životní sezonu, byl tahounem. Bez jeho vynikajících výkonů by se Florida do play off nepodívala. I to je důvod, proč by Tkachuka neměla minout nominace na Hartovu trofej, která se uděluje nejužitečnějšímu hráči soutěže.

Druhé místo klubové produktivity si zajistil kapitán Aleksander Barkov se 78 body. A dá se předpokládat, že to bude právě jeho formace, která dostane za úkol zastavit útok Davida Pastrňáka. Alespoň tedy v domácích zápasech. Hostující tým totiž na buly vždy posílá své hráče jako první, následně teprve domácí.

Dalšími členy elitního útoku Floridy jsou Carter Verhaeghe a Anthony Duclair. Verhaeghe na Floridě potvrzuje, jak nedoceněným hráčem byl v Tampě, na což upozorňoval nejeden hokejový analytik. U Panthers se stal klíčovým. V základní části nastřílel úctyhodných 42 gólů.

Duclair vinou zranění odehrál pouze 20 utkání, ve kterých posbíral 9 bodů. Florida doufá, že se jeho výkony v play off zlepší.

Zásadní otázkou pro Pantery je zdravotní stav Sama Bennetta. Druhý centr odehrál poslední utkání 20. března. Podle posledních zpráv by mohl být připraven zasáhnout už do úvodního utkání série. Rozhodovat se ale bude až těsně před zápasem.

Pokud nenastoupí, Tkachukovými parťáky ve druhém útoku by zřejmě zůstali Eetu Luostarinen a Anton Lundell. Byť oba Finové mají za sebou povedenou základní část a zasloužili by si docenit, tak při vší úctě k nim, nedosahují kvalit druhého útoku Bruins.

Dá se říci, že v podstatě proti každému jinému soupeři by Panthers mohli těžit ze své silné třetí formace. Lomberg – Eric Staal – Reinhart budí respekt na první pohled. Jenže stojí proti soupeři, který proti staví již zmíněného Halla s Bertuzzim.

Co se týče defenzivy, Florida potřebuje výrazné zlepšení výkonů od Aarona Ekblada. Lídr obrany má za sebou jednu z nejslabších sezon v kariéře. Pokročilé statistiky to potvrzují. Měl negativní dopad na spoluhráče při hře v plném počtu, Panteři bývali v jeho přítomnosti pravidelně pod tlakem. To není vůbec dobré vzhledem k faktu, že Ekblad nastupuje na více než 20 minut za zápas. Pokud by v nastoleném trendu pokračoval i ve vyřazovacích bojích, Bruins budou trestat. A nezastavil by je zřejmě ani Gustav Forsling, který byl nejkomplexnějším obráncem týmu v základní části.

Brandon Montour patřil mezi nejlepší ofenzivní obránce sezony. Nasbíral 73 bodů. Zároveň ale bohužel patřil k nejslabším směrem do obrany. Mazat jeho nedostatky má Marc Staal, který ale patří už roky mezi podprůměrné zadáky. Dá se předpokládat, že proti této dvojici by Boston mohl výrazně dominovat.

Pochvalu zaslouží duo Mahura – Gudas. Třetí pár funguje na výbornou. Gudas opět patřil mezi nejlepší defenzivní stroje v celé NHL. Mahura po odchodu z Anaheimu potvrdil, že hokej hrát umí a svoji roli na pozici šestého beka zvládá excelentně.

Sergej Bobrovský býval poslední roky (a zaslouženě) kritizován. Z platového stropu odlupuje hned 10 milionů dolarů. V aktuálním ročníku si ale počínal více než solidně. Patřil mezi 15 nejlepších brankářů ligy. Když byl zdravý.

V opačném případě dostával šanci v brance Alex Lyon. A ten si lepší comeback do NHL nemohl přát. V 15 utkáních zapsal 9 vítězství a chytil 7,5 gólu oproti očekávání. Paul Maurice, hlavní trenér Floridy, byl s jeho výkony natolik spokojený, že zvažuje nasazení Lyona pro první klání proti Bruins. Nechme se překvapit.

Shrnutí

Floridu nečeká opravdu nic lehkého. Boston je ve vynikající formě, na papíře disponuje nejlepším týmem v NHL a pokud se nestane nic neočekávaného, mohla by to být rychlá série. Brzký konec pro Pantery.

Na druhou stranu nelze zapomínat na to, co už bylo psáno v úvodu – začíná se opět od nuly. A i Florida má hráče, kteří umí vyhrávat zápasy. Matthew Tkachuk či Aleksander Barkov jako příklad za všechny.

Koneckonců to není tak dlouho, kdy v základní části dominovala Tampa Bay a v prvním kole krutě narazila. Na jaře 2019 vstupovala do vyřazovacích bojů jako největší favorit, v základní části získala 128 bodů. Jenže Columbus hladce vyřadil Lightning ve čtyřech zápasech.

Bude to také případ Bruins?