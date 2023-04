Policista Gudas deptá hvězdy Bostonu. Překvapila ho čeština, Pasta bez chuti

David Pastrňák po brilantní přihrávce od Tylera Bertuzziho otevírá skóre první bitvy play off • ČTK / AP / Winslow Townson

Zase rozdává rány. Český obránce ve službách Floridy Radko Gudas ukázal ve druhém zápase série s Bostonem v plné kráse vlastnost, která ho zdobí celou kariéru. Přisál se na největší hvězdy jako pijavice, tahouna Bruins Brada Marchanda rozpálil doběla. Tvrdá hra do těla soupeřům nevoní, zato Panthers přináší užitek. Na nepřátelském území urvali překvapivou výhru 6:3. Frustrace přemohla i Davida Pastrňáka, který po sérii 11 zápasů s bodem vyšel v noci na čtvrtek naprázdno.

Péče z kategorie all inclusive. Radko Gudas převlékl floridský dres za policejní uniformu a na hřišti nastolil nový řád. Při důležitém vítězství rozdal pět hitů, nejvíc z celého týmu. A hlavně: už v šesté minutě pořádně promasíroval Brada Marchanda. Několik srážek, krosčeků, popostrčení. Hvězdný veterán běsnil, český vousáč ho dokonale vyhodil z rytmu. Na konci úvodní třetiny vzal do kravaty i Tylera Bertuzziho, pak uzemnil krajana Tomáše Noska.

„Jsou to dobří hráči a takovým nesmíte poskytnout prostor. Je třeba k nim přistupovat tvrdě,“ argumentoval Gudas v přestávkovém rozhovoru, kdy ho reportérka Emily Kaplanová překvapila poděkováním v češtině. „Není zač. Wow!“ usmíval se řízný bek.

Recept, který popsal, se shoduje s tím, co Florida praktikuje od startu prvního kola. Jde o fyzicky velmi náročný styl. Klíčovým plejerům Bruins musí Cats přeříznout cestu, znemožnit setkání s pukem. A když k němu přece jen dojde? Odstrčit, povalit, klidně i přepůlit hokejku.

Někdo by snad řekl, že Panthers hrají účinný „buzerantský“ hokej. Stále však musí balancovat na únosné hraně. Rozhodčí sice v této sérii už několikrát ohnuli rámec pravidel, jisté zákroky však tolerovat nemohou. Třeba v polovině první části měl Gudas Marchanda znovu na stříbrném podnose, ale ještě předtím, než ho stihnul rozmáznout na led, krosčekoval útočníka Bruins Ryan Lomberg. Nesmyslně se přihlásil o pobyt na trestné lavici.

„Nastavili jsme dobrý přístup. Problém je, když se dostaneme do zbytečných strkanic, hlavně po odpískání,“ upozorňuje své parťáky Gudas.

Oslabení jsou cestou do floridských pekel. Odemyká se v nich totiž úderná síla druhého nejlepšího střelce základní části Davida Pastrňáka, který se jinak v sérii hodně hledá. Právě po kombinaci v početní výhodě otevřel účet Bostonu v letošním play off, od té chvíle ovšem marně shání palebné příležitosti. Outsider si uvědomuje, co havířovský rodák umí. Těsným bráněním mu znemožňuje pravidelnou palbu.

Drobné háčky a sekery jsou přitom součástí plánů kouče Paula Maurice. Po faulu Gustava Forslinga z 19. minuty si Pastrňák mohl hlavu ukroutit, když se mu na bradě objevil krvavý šrám. Vztekle odjížděl z ledu i po hektickém střídání v úvodním střetu, který ještě Boston výsledkově zvládnul (3:1). Ve čtvrtek nicméně slavili hosté. Na slunný poloostrov vezou nadějný stav 1:1 na zápasy.

„Když se držíme naší hry, tak jsme opravdu dobří. Tentokrát se to nepovedlo, byli jsme sobečtí. Mají skvělý tým, ale my se musíme zlepšit,“ kázal po porážce Marchand, který se nakonec dočkal 51. gólu v play off během oslabení.

Ani jeho srovnání ovšem nestačilo. Výsledek 3:6 se rodil hlavně ve třetí třetině, kdy Bruins načalo úspěšné nahození Brandona Montoura už po 22 sekundách. Odpor domácího mužstva definitivně zlomil kontr zakončený Carterem Verhaeghem.

Boston nepůsobí dominantně také kvůli nepřítomnosti Patrice Bergerona. Ten mimo zranění v horní části těla řeší ještě virózu. V elitním útoku ho sice solidně zastoupil Pavel Zacha, jenže kapitánovy schopnosti na buly nedožene. Tam zatím favorit ztrácí. Ve statistikách byl sice rozdíl nepatrný (46 % ku 54 %), ale důležitá vhazování v přesilovkách a na konci utkání získávali Panthers.

Zklamání Bruins vrcholilo v nervózním závěru. Nosek se poštěkal se střídačkou soupeře, tři vteřiny před klaksonem dokonce hráči zmizeli v kabinách, aby se vyhnuli další hromadné rvačce. V sobotu se ukáže, jak silnou odpověď si vítěz základní části připravil.