NHL ONLINE: Toronto hasí úvodní výprask, Češi z Devils hostí Chytila

Zlomí hokejisté Toronta letos prokletí prvního kola play off, přes které se nedostali 19 let? • ČTK / AP / Chris O'Meara

Filip Chytil v prvním zápase play off proti New Jersey přispěl k výhře bilancí 1+1 • Reuters

Boje o Stanley Cup pokračují dalšími zápasy. New Jersey Devils, za které hraje brankář Vítek Vaněček a útočník Ondřej Palát, se v 1. kole play off NHL doma pokouší srovnat sérii s New York Rangers (Filip Chytil). Vrátit se do hry potřebují také Toronto Maple Leafs s Davidem Kämpfem v sestavě, kteří na úvod vyřazovací části schytali výprask 3:7 od Tampy Bay. Seattle se na ledě úřadujícího šampiona z Colorada pokouší přidat druhou výhru. Napravit dojem po úvodní prohře potřebuje také Las Vegas proti Winnipegu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.