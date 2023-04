Kanón Pastrňák mlčí. Je jako žralok, který cítí krev, zastal se ho kouč

Zatím spíš mlčel. David Pastrňák dal v pěti zápasech prvního kola play off dva góly. Jinak se střelec 61 branek v základní části držel tiše v ústraní. Jenže pokud chce Boston jednou provždy skoncovat se šelmami z Floridy, potřebuje, aby byl produktivnější. „Puk ho teď tolik neposlouchá. Ale je to jen otázka času, protože je moc dobrý,“ zastal se českého snajpra během série kouč Jim Montgomery.

Skvělou příležitost posunout se dál měl tým Bruins už ve středu. Na vlastním ledě však promáchnul, prohrál 3:4 v prodloužení. Hodně se mluvilo o Marchandově šanci v poslední sekundě třetí části. Ale už předtím mohli zasadit soupeři ránu z milosti v přesilovce. V hokeji může o osudu celé sezony rozhodnout náhodný odraz puku. Nicméně štěstí se spíš přiklání ve prospěch těch, kteří jdou na led s borci jako kanón Pastrňák. Jenže to se nestalo.

„Ta poslední přesilovka mohla všechno uzavřít,“ připustil trenér Montgomery. Pasta v početní výhodě nastřílel v této sezoně 18 gólů. Prudkou ránou z levého kruhu uměl rozbít nejednu z nejurputnějších obranářských jednotek ligy. Jenže proti nevýrazné defenzivě Floridy se v přesilovce nedostal ani ke střele a za téměř 24 minut pobytu na ledě vypálil čtyřikrát. V prodloužení středečního utkání chyběly centimetry, aby rozhodl. Sergej Bobrovskij v brance Panthers však jeho výstřel ustál.

Pastovy trefy týmu chybí, trefují se do něj jiní. „Skličující představení od nejlepšího ofenzivního hráče,“ rýpnul si novinář Conor Ryan z Boston Globe. „Jeho výpadek byl v play off tím výraznější, že jiní útočníci jako Taylor Hall (5 gólů, 8 bodů) a Brad Marchand (4 góly, 6 bodů) měli hody,“ napsal.

Taky připomněl, že Pastrňák často přicházel o puky. Ale to se stává špičkovým útočníkům, kteří při útočení hodně riskují. V dlouhodobé soutěži mu napočítali v 82 zápasech 109 ztrát. Trojmístného čísla dosáhli ještě Jevgenij Malkin (105), Artěmij Panarin (102), Leon Draisaitl (102) a Erik Karlsson (101). „Ale Pastrňák nebo Draisaitl mají tendenci odčinit každou špatnou přihrávku nebo neúspěšný vstup do pásma vysokou produktivitou. Tým jako Bruins, podpořený dobrými brankáři a strukturovanou obranou dokáže tolerovat Pastrňákovy ztráty, pokud se jeho jméno dostane do zápisu střelců,“ uvedl Ryan.

Trenér Bostonu to ovšem vidí jinak. Montgomery mu pořád věří, což je na místě v případě hráče, který v základní části nasypal šest desítek gólů. „Myslím, že opravdu dřel, vyhrával spoustu soubojů, zapojoval se víc, než v prvních zápasech doma. Začíná cítit krev. Jako velký bílý žralok, který cítí krev ve vodě,“ zastal se ho trenér. Stejně jako všichni ve smečce Bruins doufá, že poslední výlet na Floridu tohle změní.