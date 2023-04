NHL ONLINE: Oslaví Palát a Vaněček postup? Proti je Chytil, ve hře i Kämpf

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers krouží kolem branky krajana Vítka Vaněčka, brankáře New Jersey • ČTK / AP / Seth Wenig

Hokejisté New Jersey se radují z gólu Ondřeje Paláta • ČTK / AP / Frank Franklin II

Tři týmy z NHL mají v noci na neděli nůž na krku. O setrvání v play off hraje Tampa Bay proti Torontu, Rangers s Devils i Los Angeles v souboji s Edmontonem. Všechny ohrožené celky spojuje výhoda domácího prostředí. Za Rangers opět nastupuje Filip Chytil, na straně New Jersey je Ondřej Palát a ze střídačky duel sleduje Vítek Vaněček. Prokletí Maple Leafs, kteří 19 let neprošli přes první kolo, zkouší prolomit i český útočník David Kämpf. Sledujte ONLINE přenosy na iSport.cz.