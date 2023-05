Devils slaví! Palát poslal Rangers do pekla. Úžasná akce, smekl kouč Ruff

Český útočník Ondřej Palát sehrál klíčovou roli při postupu New Jersey přes New York Rangers • Reuters

Slovenský veterán Tomáš Tatar skóroval za New Jersey proti Rangers • ČTK / AP / Adam Hunger

Slovenský střelec ze sedmého zápasu prvního kola play off NHL Tomáš Tatar • Reuters

Tomáš Tatar (vpravo) slaví se spoluhráči z New Jersey po vstřeleném gólu proti Rangers • Reuters

Ondřej Palát (18) přijíždí ke střídačce poté, co asistoval v oslabení • Reuters

Ondřej Palát sdílí radost se spoluhráči z New Jersey v sedmém utkání prvního kola proti Rangers • Reuters

Český útočník Ondřej Palát sehrál klíčovou roli při postupu New Jersey přes New York Rangers • Reuters

Kdekdo už je odepsal. Úvodní dvě utkání série dostali Devils nařezáno. Dvakrát výplach 1:5. Herně byli rozložení. Mladý tým se však dokázal obdivuhodně zmátořit. Battle of the Hudson s New Yorkem Rangers otočili, postup urvali v sedmém duelu. Zvládli ho jasně 4:0. Vítězný gól vymyslel ve vlastním oslabení Ondřej Palát. Oprávněně pak slyšel příval pochval.