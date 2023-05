NHL ONLINE: Nečas může vyřadit Paláta, Dallas se chce přiblížit postupu

V nočních utkáních play off NHL se již může rozhodnout o prvním postupujícím týmu do finále konference. Hokejisty Caroliny s útočníkem Martinem Nečasem v sestavě dělí jediná výhra od postupu v sérii s New Jersey. Na domácím ledě mohou udělat poslední krok a ukončil sezonu Čechům Ondřeji Palátovi a Vítku Vaněčkovi. Dallas Stars, za které hraje Radek Faksa, se mohou přiblížit k posunu do další fáze bojů o Stanley Cup v souboji se Seattlem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.