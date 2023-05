Vstup do finále konference zvládli Vegas. Dallas udolali v prodloužení

Dallas dotáhl do prodloužení, kde ale prohrál • Reuters

Hokejisté Vegas vstoupili do finále Západní konference NHL výhrou 4:3 v prodloužení nad Dallasem. Zápas rozhodl Brett Howden v čase 61:35. Dva góly vítězů vstřelil William Karlsson. Na druhé straně byl u všech branek Roope Hintz (1+2), který vystřídal kapitána Edmontonu Connora McDavida v čele produktivity play off NHL. Útočník Stars má na kontě 22 bodů (10+12).

Dallas vedl od 19. minuty trefou Jasona Robertsona, který usměrnil přihrávku Hintze mezi betony Adina Hilla. Obrat zařídil Karlsson. Nejdříve z dorážky vyrovnal v polovině utkání a v úvodu třetí třetiny se prosadil z mezikruží. Vzápětí kontroval Hintz úspěšnou střelou z levého kruhu. Vegas měli v 50. minutě znovu navrch dorážkou Teddyho Blügerse.

Dallas vyrovnal při hře bez gólmana a po velkém závaru v brankovišti poslal Jamie Benn zápas do prodloužení. Trvalo jen 95 sekund. Howden sebral u zadního mantinelu puk po své nepřesné střele a nahodil kotouč do brankoviště, kde si jej srazil do vlastní sítě gólman Jake Oettinger.