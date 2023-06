Vstup do boje o Stanley Cup se jim nepovedl. Hokejisté Floridy zahájili finále play off NHL dvěma porážkami v Las Vegas (2:5, 2:7), nyní po přesunu na domácí hřiště se pokoušejí souboj zdramatizovat a vrátit se do hry. Do akce by měl ve třetím duelu naskočit i český obránce Radko Gudas, který nedohrál zápas č. 2 po ostrém hitu od Ivana Barbaševa. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.