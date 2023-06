Florida počítá ztráty, ale ještě nekončí. Gudas přežil hit, (možná) bude hrát

Z ledu odjel po svých, ale nevypadal dobře. Český zadák Radko Gudas po tvrdém zásahu Ivana Barbašova ze sedmé minuty druhého finále Stanley Cupu zamířil rovnou do tunelu. Ruského útočníka Vegas vyhlásili druhou hvězdou zápasu. Nejlepší bijec NHL se do hry už nevrátil. Ale přežil. Florida o jeho zdravotním stavu mlčí. Podle informací Sportu však není vyloučeno, že příště nastoupí. Třetí bitva za stavu 2:0 pro Golden Knights vzplane ve čtvrtek v Miami.

Názory se různí. Zejména ruská média Ivanu Barbašovovi tleskala, příznivce našel i mezi severoamerickými fanoušky na sociálních sítích. „Gudas do toho bušil dvanáct let. Věděl, že v tom střetu nebude mít navrch, zpomalil a modlil se, že Barbie udělá totéž. Jenže on se do toho opřel. Velkolepá síla,“ zajásal jeden z diskutérů jménem Brad Saunders.

Každopádně, přesně v den svých 33. narozenin se tvrdý český bek znovu narodil. Takový dárek si nikdo nepřeje. A Radko Gudas pak týmu Floridy hodně chyběl. Na seznam zraněných hráčů ho Panthers nezařadili, zjevně však měli pochybnosti o jeho kondici už dřív. V úvodní třetině prvního utkání finále Stanley Cupu odstoupil po střetu s útočníkem Vegas Jackem Eichelem, podle všeho měl pochroumanou ruku. Ve druhé části se však vrátil.

Panthers zřejmě i proto nechali obléknout před dalším duelem sedm zadáků. Nebylo jisté, zda Gudas bude schopen zvládnout obvyklou porci času. Ve druhém utkání strávil za sedm minut hry sám na ledě dohromady minutu a půl. Celkově byl v play off jeho průměrný icetime 17:54, zhruba o půl minuty víc než v základní části.

K úspěchu v play off se Panthers dopracovali především tvrdým, fyzickým hokejem. Soupeře dusili ostrým napadáním a forčekingem. I Gudasovou úlohou je hlavně trýznit a uzemňovat soupeře. V 18 utkáních si připsal tři asistence, k tomu posbíral 30 trestných minut. Napočítali mu 79 hitů a 30 zblokovaných střel. Cats dodal fyzickou sílu. Ale nepředstavuje zdaleka jen ji.

„Je pro nás opravdu důležitý. On je naše síla, ale mnohem víc znamená jako hokejista. V sestřizích nejlepších momentů se objevuje kvůli své tvrdosti, jeho herní kvalita je však velmi, velmi vysoká. Když vypadne takový chlap, opravdu vám chybí,“ řekl už po druhém zápase finále kouč Paul Maurice. S tím, že Gudas ještě ve Vegas podstoupil různé testy.

Zranění českého vousáče by znamenalo pro Floridu těžkou ztrátu. Ve druhém utkání Panthers utrpěli výprask 2:7 a před domácími odvetami prohrávají v sérii 0:2 na zápasy.

Nejnovější informace z prostředí blízkého klubu tvrdí, že by Gudas možná nastoupit mohl. Pokud ne, je připravený sedmý bek Casey Fitzgerald. S Gudasem, nebo bez něj, hráčům Floridy odhodlání rozhodně nechybí.

„Ještě není nic u konce,“ prohlásil útočník Anton Lundell. „Pořád věříme. Ztrácíme, ale nic neskončilo. Chceme si odpočinout, dát se dohromady a připravit se na zápasy na vlastním ledě. Naši fanoušci nám dodají energii,“ dodal.

