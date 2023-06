Hvězdy NHL draftu: rakouský bek, esa z Kanady i Ruska, Šalé a Will Smith

Jací nejzajímavější hráči budou vybráni na letošním draftu do NHL? • FOTO: Koláž iSport.cz

Výběr hokejových talentů do nejslavnější ligy světa se blíží. Už 28. června v Nashvillu první volbou vykopne letošní draft do NHL Chicago. Koho si vybere, je celkem jasné. Do Blackhawks zamíří generační talent Connor Bedard. Ale co další hráči, kteří by se měli vtěstnat do TOP10? Zařadí se mezi ně i nějaký Čech či Slovák? Bude nejvýše draftovaný bek z Rakouska? A jak vysoko sáhne některý z týmů po největším ruském talentu od výběru Ovečkina s Malkinem? Projděte si náš přehled nejzajímavějších mladíků.