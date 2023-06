Naděje Vegas chce průlom v NHL. Šapovaliv chválí Rulíka i sestru

Na přehlídce elitní světové mládeže si jej ze 48. pozice vybrali Golden Knights. A ti teď vyhráli Stanley Cup. Devatenáctiletý kladenský rodák na jedné straně neskrýval nadšení, na té druhé ale ví, že cesta mezi hokejovou smetánku může být hodně složitá. Tahle partička z amerického jihu má všechno. Slabiny u ní nenajdete, pro nováčky nemusí být prostor.

„Jenže proniknout do NHL by bylo těžké v každém týmu. Je pravdou, že Vegas složili vyrovnaný kádr. Všechny čtyři formace byly nebezpečné, kdokoli uměl skórovat. Bude těžké tam najít nějakou skulinku, ale jsem připravený se o místo poprat,“ vzkázal Šapovaliv za moře během golfového turnaje v Lázních Bohdaneč.

Nadšený je z Jacka Eichela. Ten přežil devastující srážku s hokejovou bestií Matthewem Tkachukem a do finále se vrátil ve velkém stylu. Impozantní! „Je to výborný bruslař s neskutečnou střelou. Má všechno,“ je ohromen Šapovaliv.

Neopomněl však vyzdvihnout ani podceňovaného Jonathana Marchessaulta. Dvaatřicetiletý Kanaďan nikdy draftem neprošel, před šesti lety ho zrovna Florida v rámci rozšiřovacího draftu pustila do města hříchu. Osudová chyba. „Stal se nejužitečnějším hráčem play-off. Skvělý hráč a ve vyřazovací části dal spoustu gólů. Zaslouženě byl vyhlášen MVP,“ smekl Šapovaliv.

Mladíček, který už v šestnácti letech hrával za Kladno po boku Jaromíra Jágra, brzy do Vegas vyrazí. Nejen kvůli oslavám. „Těším se do města. Doufám, že to tam ještě bude tímhle úspěchem žít. Předtím než vyrazím do kempu, se připravuji v Praze s Ladislavem Jenšíkem (kondiční trenér). Už dlouho spolupracujeme. Dostal jsem také plány z Vegas. Po blížícím se novém draftu následuje development kemp. Pak se vracím do Čech, budu v posilovně a na ledě. Všechno to zakončí nováčkovský kemp,“ nastiňuje Šapovaliv svůj nadcházející program.

Po půl roce se ještě vrátil ke stříbru z juniorského šampionátu. Češi brali cenný kov po osmnácti letech. Lednové slzy vystřídalo uvědomění, o jak velký úspěch šlo. Z mladých pušek vyždímal maximum trenér Radim Rulík. „Zaujaly mě jeho tréninky. Byly krátké, ale pořád v tempu a svižné. To je americký trend,“ oceňuje.

Ačkoli nepochází z hokejové rodiny, tento sport si vybral po návštěvě extraligového duelu Slavie s Kladnem v tehdejší Sazka areně. A když rodiče chtěli prodat jeho první výstroj, řekla si o ní sestra Adéla a začala se s hokejkou po ledě prohánět taky. Teď je oporou ženského nároďáku, na kontě má dva bronzy z MS i zlato z mládežnické olympiády. „Jsem rád, že se jí tak daří a dostala se do reprezentace. Zkusila to poté, co se mnou trávila hodně času na stadionu,“ popisuje kanonýr juniorského celku Saginaw Spirit.