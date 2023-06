Rouskova šance v NHL se blíží! Buffalo s ním prodloužilo na dva roky

Po úspěšné sezoně v zámoří dostal laso hned z několika evropských klubů. Nakonec ale přišla ta nejsladší odměna. Nabídka od Buffala Sabres na prodloužení kontraktu do léta 2025. A druhý rok smlouvy je jednocestný! To byl cíl, za kterým Lukáš Rousek tvrdě šel. Má před sebou ale ještě kus cesty, aby se stal stabilním členem kádru Sabres.

Čtyřiadvacetiletý útočník odešel zkoušet štěstí do zámoří v létě 2021. První sezona se příliš nevyvedla. I vinou zranění odehrál v základní části na farmě jen 19 utkání, ve kterých nasbíral čtyři body. Ve vyřazovacích bojích ale ukázal, proč mu organizace Buffala dala šanci. V deseti duelech stihl posbírat šest bodů.

Ve druhé sezoně v zámoří své výkony ještě povýšil. V 70 odehraných duelech za Rochester nasbíral 56 bodů (16+40), přičemž ve vyřazovacích bojích sahal po průměru bod na zápas (12 bodů ve 14 zápasech).

Během posledního ročníku byly na Rouska pozitivní ohlasy téměř ze všech stran. Především vedení Šavlí bylo spokojeno s jeho průlomovou sezonou.

A důkazem je i prodloužení smlouvy na další dva roky s průměrným platem 775 tisíc dolarů ročně. V následujícím ročníku se očekává, že bude ještě hráčem Rochesteru Americans (farma Buffala), přičemž, když bude třeba, zaskočí v hlavním týmu Buffala.

A v sezoně 2024/25 by měla přijít Rouskova šance. Potvrzením je jednocestný kontrakt na tuto sezonu.

Smlouvu pouze na další rok u Sabres dostali Zemgus Girgensons či Kyle Okposo. Oba hráči jsou stabilními členy třetí či čtvrté formace. A to jsou role, ve kterých by se jednou mohl etablovat právě Lukáš Rousek.

Co znamená jednocestný kontrakt: pokud před začátkem sezony bude Rousek umístěn na soupisce hlavního kádru Sabres, kteří by se jej poté rozhodli během sezony poslat na farmu, musel by nejprve projít tzv. waiver-listem, odkud by si ho mohl stáhnout jakýkoliv jiný tým ligy. Dále má hráč jisté, že i kdyby působil na farmě, bude vydělávat stejné peníze, jako kdyby hrál v NHL.

Konkurence v týmu Šavlí je ale nemalá. Buffalo poslední roky dělá vynikající kroky, buduje silný tým. Ten se už nyní může pyšnit vynikajícími hokejisty jako Dahlin, Thompson, Tuch, Power či Cozens.

V útoku je navíc několik nadějných hráčů, u kterých se předpokládá, že v následujících sezonách zaberou místa v první třech formacích. Jmenovitě se jedná o Jacka Quinna, JJ Peterku, Jiřího Kulicha, Peytona Krebse či Matthewa Savoiea.

Pokud se Lukáš Rousek dokáže do týmu Sabres prosadit, bude to zřejmě v roli defenzivního útočníka ve čtvrtém útoku.

K tomu ale ještě vede dlouhá cesta. Nejprve bude muset v následující sezoně v AHL potvrdit vynikající výkony z uplynulého ročníku, v lepším případě je ještě vylepšit.

Buffalo Sabres Vše o klubu ZDE