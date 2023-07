Zadina nechá v Detroitu balík: výpověď a roztáhnout křídla. Vsadil na sebe

Stát se šestkou draftu je pocta. Ale svým způsobem i závazek. Čeká se od vás, že budete zářit, získáte si dobré místo v NHL. Teď je to pět let od chvíle, co si Detroit bral ze šesté pozice Filipa Zadinu. Vztah se vyčerpal. Stalo se to, co avizoval insider Eliotte Friedmana. Blíží se ukončení kontraktu.

Klíčové je, že krok neudělal klub, zapomeňte na vyplacení z kontraktu. Podle kolektivní smlouvy takovou věc udělat ani nejde. Útočník musel sám napsat vedení klubu dopis, že si přeje ukončit smlouvu.

Agent nejprve požádal generálního manažera Stevea Yzermana, jestli by Zadinu mohl vyměnit. Nepovedlo se. Pak ho Yzerman zkoušel nabízet ostatním klubů přes waiver. Funguje tak, že zbytek NHL má 24 hodin, aby převzal jeho smlouvu. Takhle odešel třeba Martin Kaut do San Jose nebo Lukáš Sedlák do Philadelphie. Žádná protihodnota, nic, pouze přeberete kontrakt.

„Jestli z toho mám radost? Ne, nemám. Před rokem jsem s ním podepsal smlouvu, protože jsem věřil v jeho růst. V nejlepším případě si ho nikdo nevezme, Filip přijde do tréninkového kempu, bude hrát dobře a propracuje se do sestavy,“ oznámil na tiskové konferenci Yzerman.

Na první pohled se stalo, co si opravdu přál. V lize se nenašel klub, který by šestku draftu vzal za současných podmínek k sobě. To znamená: 1,8 milionu, které Zadina ukrojí z platového stropu, nikomu nestálo za akci. Nikdo se nepřihlásil, že se takový krok vyplatí.

Tím pádem se zdálo, že jde o konec ságy a Zadinu čeká boj o flek v kempu. Detroit bude spokojený, hráč třeba taky, když si získá pozici.

Jenže věci se mají jinak.

Zásadní je podívat se na Zadinův plat i trochu jinou optikou. Jedna věc je platový strop, druhou reálné peníze. Smlouvu měl rozloženou ve třech letech tak, že v prvním roce inkasoval 915 tisíc dolarů (20 milionů korun), ve druhém ho čeká 1,8 milionu dolarů (39,5 milionu korun) a ve třetím 2,7 milionu dolarů (59,2 milionu korun). Celkem by mu nový zaměstnavatel v reálných penězích zaplatil ve dvou zbývajících letech tedy 4,5 milionu dolarů (100 milionů korun), byť by se do stropu započítávalo ročně 1,8 milionu dolarů.

Navíc je potřeba vidět, že po vypršení smlouvy by kvalifikační nabídka na Zadinu činila 2,1 milionu dolarů ročně. V tuhle chvíli se i tohle může jevit jako riziko, když v minulé sezoně odehrál kvůli zlomené noze jen 30 zápasů a nastřílel tři góly.

Yzerman veřejnosti řekl, že si přeje, aby Zadina v klubu pokračoval. Ovšem taky vidíte, že se nachystal na sezonu bez něj. Přivedl tři křídla (Sprong, Fischer, Kostin) a může tady hrát i další nováček Comhper. Někoho z nich by musel český útočník posadit.

Agent Darren Ferris se k ničemu nechtěl vyjadřovat. „Panuje ale přesvědčení, že Zadina je připraven nechat peníze ležet v Detroitu a nijak nebrzdit odchod,“ pronesl Friedman.

Potvrzeno. Zadina u Red Wings opravdu jistý balík nechává. Jinde útočník podepíše výrazně nižší kontrakt, reálně v hodnotě 800 tisíc-1 milion dolarů.

Kde se dá brát taková jistota, že podepíše? Čekalo se jen na to, jestli u Red Wings sám ohlásí, že to balí. Logicky se taková věc dala čekat jen ve chvíli, když agent Ferris dostal od někoho konkrétní nabídku, že Zadinu vezme a dá mu šanci. A nabídka bude nižší než současné peníze. Kdyby nebyla, už po něm někdo skočil.

Se ztrátou 100 milionů se dá ale počítat i jinak. Za rok by Zadinu už klub vyplatit mohl, takže by se jeho celkový příjem stejně snížil. V této sezoně se dá čekat, že ztratí zhruba 800 tisíc. Pokud se jinde chytne, příští kontrakt bude vyšší.

Filip Zadina vsadil na sebe, že má takovou kvalitu, aby si pak řekl o delší a vyšší smlouvu jinde. Teď chce hlavně hrát, dostat šanci. Ukázat, na co má.