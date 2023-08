Koho za Bergerona vedle Pasty? Šanci má dostat Zacha, ve hře i výměna

Nenahraditelný Patrice Bergeron je pryč. Legenda Bostonu ukončila kariéru. Bruins teď musí minimalizovat ztráty, jsou bez elitního centra. Otazníky navíc pořád létají kolem pokračování či konce Davida Krejčího. Jak slavný klub vyřeší krizi ve středu útoků? Místo vedle Davida Pastrňáka v první lajně by mělo připadnout Pavlu Zachovi. Ve hře však může být i hvězdná výměna.

Patrice Bergeron a David Krejčí . Protáhne si hvězdné duo Bostonu o rok kariéru, nebo se s Bruins rozloučí? Ještě s trpkým koncem ročníku nebylo jasno ani u jednoho. Prezident klubu Cam Neely musel počítat se všemi možnostmi. I s tou nejhorší v podobě dvou sbohem.

„Ať to dopadne jakkoli, musíme na to být připravení. Musíme počítat s tím, že se ani jeden z nich nevrátí, dokud neuslyšíme opak. Nedělali bychom svou práci dobře, kdybychom se spoléhali na něco, co nemusí nastat a co nemáme ve svých rukách,“ povídal už dříve Neely.

Teď ví, že se bude muset obejít bez Bergerona. Jak se rozhodne Krejčí, zůstává stále nejisté. Nemít v sestavě na startu sezony ani jednoho z nich? To Bruins nezažili posledních 21 let! Pro zajímavost: v té době bylo Neelymu 36 let a zrovna načínal svůj poslední ročník v Bostonu.

Zámořská média píší o krizi středních útočníků Bruins. Řeší, kdo Bergerona na postu prvního centra nahradí. Nejčastěji skloňovaným jménem je Pavel Zacha .

Už v poslední sezoně ukázal, že ve dvojici s Davidem Pastrňákem to může klapat. Do středu druhého útoku se pak vedle Brada Marchanda pravděpodobně postaví Charlie Coyle. „Je načase, aby oba převzali větší zodpovědnost. Ani jeden však nemůže být schopen nahradit Bergeronovu všestrannou dokonalost. Jen málo týmů vlastní centra, který dokáže uhrát šedesát bodů, vyhrát 61 procent vhazování a přitom být nejlepší v defenzivní práci napříč celou ligou,“ píše Fluto Shinzawa z webu The Athletic.

Jak by mohly vypadat útoky Bruins van Riemsdyk - Zacha - Pastrňák

Marchand - Coyle - DeBrusk

Lauko - Geekie - Frederic

Lucic - Boqvist - Greer

V minulé sezoně se Zacha dostal na 57 bodů a vylepšil si kariérní maximum. Za to dostal od Bostonu odměnu v podobě nové čtyřleté smlouvy s průměrným výdělkem 4,75 milionu dolarů. Od prvního centra ale chcete bodový příspěvek ještě větší. „Jsme si vědomi, že je to pozice, kterou musíme zlepšit,“ řekl Neely ke svým středním útočníkům. Podle letních črtů by měl Zacha dostat taky flek v elitním přesilovkovém komandu.

Vedení Bruins může rovněž zkusit ulovit velké jméno u konkurence. Poslední rok smlouvy se rozběhne třeba Eliasi Lindholmovi (Calgary) a Marku Scheifelemu (Winnipeg). Oba se údajně zdráhají podepsat prodloužení kontraktu ve stávajících klubech a jejich agenti se ohlíží jinde. Boston by však musel vyřešit problém s natřískaným platovým stropem. Jako protihodnotu můžou nabídnout třeba beky Grzelcyka s Forbortem, útočníka DeBruska nebo brankáře Swaymana.

Současné trable rovněž vybízí k pohledu do minulosti. Udělali Bruins dost, aby se problému s centry vyhnuli? V roce 2010 draftovali z druhého místa Tylera Seguina. S rozverným chlapcem však neměli trpělivost a po konci nováčkovské smlouvy ho poslali do Dallasu.

Ještě před ním v roce 2007 měl Boston celkově osmou volbu. Ukázal na středního forvarda Zacha Hamilla. Kondičně se však nikdy nedostal na level NHL a brzy odešel. Z devátého místa pak San Jose vzalo jiného centra, jistého Logana Couturea. V roce 2015 zase Bruins brali jako patnáctku Zacha Senyshyna. Do sestavy se nikdy neprosadil, teď hraje v Německu. O jedno místo po něm vzali Islanders – jak jinak než v současnosti hvězdného centra – Matta Barzala.

Do vysněných rolí nedorostli ani další Bostonem draftovaní forvardi Ryan Spooner, Alex Chochlačev, Jakob Forsbacka Karlsson nebo Jack Studnicka.

Ani tohle všechno však neznamená, že byste před startem nového ročníku měli žlutočernou mašinu z Massachusetts odepisovat. Tým je pořád až příliš dobrý na to, aby vedení zahájilo přestavbu. Jen málokdo se může pochlubit tak elitním duem forvardů Pastrňák – Marchand, k tomu skvělým tandemem beků Charlie McAvoy – Hampus Lindholm a úžasným párem gólmanů Linus Ullmark – Jeremy Swayman. Z lavičky k tomu bude vše dál řídit úřadující vítěz Jack Adams Jim Montgomery. Cítíte to? Síla a respekt.

Jedno je však jisté, mladá nastupující generace v čele se Zachou bude muset hodně přidat, aby důstojně nahradila Bergerona. A možná i Krejčího.

příchody Ian Mitchell (o) Chicago

Kevin Shattenkirk (o) Anaheim

Jesper Boqvist (ú) New Jersey

Patrick Brown (ú) Ottawa

Morgan Geekie (ú) Seattle

Milan Lucic (ú) Calgary

Jayson Megna (ú) Anaheim

James van Riemsdyk (ú) Philadelphia odchody Connor Clifton (o) Buffalo

Dmitrij Orlov (o) Carolina

Mike Reilly (o) Florida

Patrice Bergeron (ú) konec kariéry

Tyler Bertuzzi (ú) Toronto

Nick Foligno (ú) Chicago

Taylor Hall (ú) Chicago

Garnet Hathaway (ú) Philadelphia

Tomáš Nosek (ú) New Jersey

Chris Wagner (ú) Colorado

