Bergyho sbohem. Do Bostonu se dostal náhodou. Pasta nový kapitán Bruins?

Přidá ještě jednu sezonu, nebo definitivně zavře brusle do kumbálu? Patrice Bergeron se nakonec rozhodl pro druhou možnost. Ve 38 letech ukončil kariéru. Celý profesionální život spojil s organizací Boston Bruins. Devatenáct sezon, takřka 1300 zápasů a 1040 bodů v základní části. Tři finále, jeden Stanley Cup. Do žlutočerného přitom populárního „Bergyho“ přivedla souhra náhod...

Hráči skončila smlouva. Jako volný pak podepsal v jiném klubu. Ten předchozí však dostal kompenzaci v podobě draftové volby. Tohle pravidlo platilo v NHL až do roku 2005. A právě díky němu se v Bostonu octnul Patrice Bergeron.

Když v roce 2002 vyměnil útočník Bill Guerin Bruins za Dallas, Boston na oplátku dostal volbu ve druhém kole draftu 2003. Z celkového 45. místa sáhl po mladíkovi z Québecu. Zbytek příběhu znáte. Bergeron se stal hvězdou týmu, kapitánem a legendou. Obyčejný draftový pick se stal pilířem budoucnosti organizace na příští dvě dekády.

Útočník spojil s Bostonem celou kariéru. V základní části odehrál 1294 zápasů, v nichž získal 1040 bodů (427+613). Dalších 128 bodů (50+78) přidal v play off. V roce 2011 vyhrál Stanley Cup, ve finále byl s Bostonem celkem třikrát. Šestkrát vyhrál Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL. V dresu Kanady vyhrál dvě olympiády i mistrovství světa, je tak členem prestižního Triple Gold Clubu. Zlato má taky ze Světového poháru.

Teď úžasnou kariéru ukončil. Bohužel poněkud smutně. V základní části Bruins totálně dominovali, bourali ligové rekordy. V prvním kole play off vedli nad Floridou 3:1 na zápasy, nakonec ale padli 3:4. Bergeron do série naskočil až v pátém duelu, později přiznal, že hrál s vyhřezlou ploténkou. Happy end se nekonal.

Po hořkém konci sedmého utkání se všemi milovaný Bergy přímo na ledě objal s každým spoluhráčem. Gesto loučení bylo jasné. Přesto v Bostonu čekali, zda své rozhodnutí kapitán nezmění. Nestalo se. Šlus. Konec.

Dlouhý rozlučkový dopis Bergerona na svých stránkách zveřejnil klub. „Když mi bylo dvanáct, jeden z učitelů se zeptal, jaký je náš sen. Mým snem bylo stát se profesionálním hokejistou. Možná jsem byl tehdy trochu naivní, vůbec jsem si totiž nepřipouštěl, že by se to nemuselo povést,“ stojí v začátku textu.

Díky tvrdé práci si sen splnil. Nakonec dosáhl úspěchů, o jakých sám možná ani nesnil.

„Není to pro mě snadné rozhodnutí, ale musím poslechnout své tělo a rodinu. Nemám žádné výčitky. Cítím obrovský vděk a těším se na další životní etapu. Na ledě jsem nechal absolutní maximum,“ napsal. „Bruins mají skvělou historii. Hrát na tak prestižní adrese je velká čest. Přivítali jste mě s otevřenou náručí. Naslouchali jste mi, dávali mi cenné rady. A zdejší fanoušci jsou nejlepší na světě,“ pokračoval.

Poděkoval své rodině, staršího bratra označil za celoživotní vzor. Nejvíc vyzdvihl manželku Stephanii. „Odložila si stranou vlastní kariéru kvůli mně a mé vášni. Můj vděk nelze vyjádřit slovy. Já a naše děti máme štěstí, že jsi tu pro nás.“

Oznámení konce kariéry vyvolalo v hokejovém prostředí vlnu reakcí. Svůj smutek i obdiv vyjadřovali současní i bývalí spoluhráči, ale zároveň hvězdy soupeřů i samotné kluby, jejichž obrany Bergeron během devatenácti let v NHL pravidelně větral.

„Bergy, bylo mi potěšením stát na ledě proti tobě a zvláštní ctí být tvým spoluhráčem v národním dresu. Tvoje úspěchy mluví samy za sebe, ještě více ale cením to, jaký jsi člověk. Pro každého hokejistu neexistuje lepší příklad, který by mohl následovat. Gratuluji k úžasné kariéře. Užij si další životní kapitolu, kamaráde,“ vzkázal Sidney Crosby, s nímž Bergeron vyhrál olympijské hry ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. K tomu rovněž Světový pohár 2016.

„Potkávali jsme se patnáct let. Za tu dobu jsme v dresech Montrealu a Bostonu odehráli spoustu skvělých bitev. Hrát proti Patrici Bergeronovi pro mě vždycky byla obrovská výzva. Skvělý hráč a legenda. Všechno nejlepší do dalšího života,“ naťukal na Twitter Tomáš Plekanec.

Logicky nemohlo chybět rozloučení taky od českých parťáků z bostonského medvědího brlohu. „Úžasná kariéra! Napadá mě spousta věcí, které bych chtěl říct. Ze všeho nejvíc si ale vážím toho, že jsme byli nejen spoluhráči, ale taky přátelé. Spolu jsme vyhrávali, prohrávali i rostli. Bezpochyby se brzy staneš členem hokejové Síně slávy, o tom není pochyb,“ sypal ze sebe ve videu na rozloučenou David Krejčí, který nyní rovněž sám řeší svou budoucnost.

V klipu nescházel ani David Pastrňák. „Gratuluji ti k úžasné kariéře, měl bys na sebe být hrdý. Přeji tobě i tvé rodině hodně štěstí v dalším kroku vašeho života.“

V souvislosti s Pastrňákem se okamžitě začalo spekulovat, zda právě on nepřevezme po Bergeronovi kapitánské céčko. „Už teď patřil k lídrům kabiny. Je připravený převzít vůdčí roli. Může to být klíčová věc pro úspěch týmu,“ napsal respektovaný The Hockey News.

Bergeron se lídrovství učil od Marka Recciho a Zdena Cháry. Spolu pak dovednostmi na ledě i mimo něj posouvali Pastrňáka. Když k tomuto duu přidáte Krejčího, těžko si lze představit lepší učitele.

Komu nakonec švadleny našijí na céčko na žlutočerný trikot? Podle bostonské televizní stanice NBC se rozhodne mezi trojicí Brad Marchand, Charlie McAvoy a David Pastrňák.