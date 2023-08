Nedoceněné sezony Čechů v NHL: Prospal po vykoupení v Tampě zaválel

Václav Prospal se mohl vrátit do NHL, ukončil však raději kariéru • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Prospal a Radek Dvořák se ve výlukové sezoně 2004/05 výraznou měrou postarali o postup do extraligy • Michal Beránek (Sport)

Poté, co byl Václav Prospal v roce 2009 vykoupen ze smlouvy v Tampě Bay, dostal šanci u New York Rangers, kteří rozhodně nelitovali • profimedia.cz

Václav Prospal v nejlepší hokejové lize odehrál přes 1100 utkání a nasbíral 765 bodů, ale nikdy nebyl dodatečně za své výkony oceněn. Své nejlepší sezony zažil v dresu Tampy Bay. Ovšem do seriálu webu iSport.cz o sezonách českých hokejistů v NHL, které by zasloužily docenit, jsme vybrali ročník 2009/10, kdy Prospal oblékal dres New York Rangers.