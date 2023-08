Nedoceněné sezony Čechů v NHL: Když Vokoun patřil k NEJ brankářům

Nebýt Dominika Haška, o nejlepším gólmanovi české hokejové historie by nebylo pochyb. Vynikající kariéru prožil totiž také Tomáš Vokoun. Ten i ve svých 32 letech dokazoval, že stále patří mezi nejlepší. A právě sezonu 2008/09 jsme se rozhodli vybrat do seriálu webu iSport.cz o sezonách českých hokejistů v NHL, které by zasloužily docenit.

Tomáš Vokoun barvy Panthers hájil čtyři sezony (2007-2011), přičemž ani jednou se s Floridou nedostal do vyřazovacích bojů. Ovšem český gólman byl až tím posledním, na koho by se dala házet vina. Po všechny čtyři roky totiž předváděl výborné výkony.

V sezonách 2008/09 a 2009/10 byl podle našeho modelu dokonce lepší než 97 % ostatních brankářů v celé NHL. Tak vynikající Vokoun byl.

V sezoně 2008/09 pochytal více než 17 gólů nad očekávání. Lepší byli pouze Tim Thomas z Bostonu (25,1) a Cam Ward z Caroliny (18,4). Přestože český brankář zasáhl hned do 59 utkání, Panthers to nestačilo na postup do play off.

To jen vypovídá o tom, jak slabý kádr Florida v té době měla. S klidným svědomím můžeme konstatovat, že Vokoun a obránce Jay Bouwmeester byli největšími hvězdami týmu.

Tehdy 32letý rodák z Karlových Varů exceloval především proti vysoko nebezpečným střelám. Vedl si v nich lépe než 98 % ostatních gólmanů. Vysoký percentil zaznamenal i proti nízko nebezpečným střelám (95).

O něco slabší úspěšnost proti středně nebezpečným střelám (percentil 78) stála Vokouna ještě lepší celkové hodnocení v našem modelu.

Není pochyb o tom, že od jara 2005 až do roku 2012 patřil bronzový medailista z olympiády v Turíně 2006 mezi vůbec nejlepší gólmany. Dokázal dotáhnout českou reprezentaci ke dvěma zlatým medailím na mistrovství světa.

Týmový úspěch v NHL bohužel nikdy nepřišel. Ovšem rozhodně ne jeho chybou. Ba naopak. Vokoun podával za Nashville i Panthers vynikající výkony. Nedočkal se ale tolik potřebné pomoci od spoluhráčů.