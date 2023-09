Jsem dost dobrý? Lauko popsal dlouhý boj o NHL i chvíli, kdy se skoro vzdal

Do týmu Bruins se probojovával dlouho. Útočník Jakub Lauko (23) neměl cestu do NHL jednoduchou a na svou premiéru musel čekat přes čtyři roky. Šanci nakonec dostal. S play off si dohromady připsal v minulé sezoně 26 startů a byl součástí rekordní jízdy Bostonu v základní části. Teď doufá, že jeho role v sestavě bude ještě výraznější.

Vítěz základní části poslední sezony přišel během léta o dvě klíčové opory. David Krejčí ukončil působení v NHL, kariéru si ale pravděpodobně ještě o rok prodlouží v Evropě kvůli domácímu mistrovství světa. Dlouholetý kapitán Patrice Bergeron skončil definitivně. Rázem soupiska Bostonu nevypadá tak nabitě jako předešlé roky.

Bruins hledají následovníky, kteří by po klubových ikonách převzali otěže. Ano, těmi hlavními budou český střelec David Pastrňák, nově zvolený kapitán Brad Marchand nebo obránce Charlie McAvoy. Zároveň se ale otevírají dveře pro další hráče. Toho by mohl využít i Jakub Lauko.

Po sezoně 2021/22 to ale na hlavní tým nevypadalo. Lauko prožil svůj nejhorší rok. Na farmě v Providence se mu vůbec nedařilo. V 54 zápasech základní části dokázal vyprodukovat jen šestnáct bodů. Patnáct spoluhráčů na tom bylo lépe. Myšlenky na NHL v tu chvíli neměl.

Po nepovedeném ročníku se na léto vrátil do Čech. Dokonce přemýšlel, jestli to nebude návrat definitivní. „Říkal jsem si, jestli jsem dost dobrý nebo jestli mi styl hokeje v zámoří vyhovuje,“ přibližuje Lauko pro The Athletic své tehdejší pocity. Na hokej nechtěl myslet. Zároveň ale věděl, že horší už to být nemůže. Nakonec dokázal vše hodit za hlavu, znovu se do tréninku opřít a vrátit se zpátky.

Jakub Lauko v zámoří Základní část Tým Liga Zápasy Body Góly + asistence 2018/19 Rouyn-Noranda QJMHL 44 41 21+20 2019/20 Providence AHL 22 9 5+4 2020/21 Providence AHL 23 19 5+14 2021/22 Providence AHL 54 16 3+13 2022/23 Boston NHL 23 7 4+3 Providence AHL 35 17 10+7

V kempu Bostonu bojovalo před minulou sezonou o sestavu 32 hráčů. „Tady není místo. Koho tady přehraju,“ říkal si tehdy Lauko. Svými výkony si ale nakonec řekl o svůj první zápas. Po tréninku před úvodním utkáním za ním přišel trenér Jim Montgomery a oznámil mu, že si proti Washingtonu odbude svou premiéru v NHL. „Bylo to skvělé, parádní pocit,“ vzpomíná s úsměvem. „Tři roky v AHL. Spousta zranění. Špatná sezona. Spousta překážek na cestě,“ dodává ke své trnité cestě mezi elitu.

Do základní sestavy mu pomohlo i zranění Brada Marchanda, který kvůli dvojité operaci kyčle vynechal začátek ročníku. To znamenalo posun Taylora Halla do prvního útoku a uvolnění jednoho místa navíc. Toho dokázal Lauko využít i díky povedené přípravě.

Výhodou chomutovského odchovance je i jeho univerzálnost. „Můžu hrát vlevo, vpravo. Když jsem byl mladší, hrál jsem celý život centra. Pokud mě na něj postaví, odvedu svou práci taky,“ říká. Takovéto dovednosti mohou být pro hráče velkou výhodou. Všestrannosti si každý trenér cení.

Lauko prodloužil v létě kontrakt s Bruins o další dva roky na celkem 1,575 milionu dolarů (více než 36 milionů korun). Smlouva je rozdělena na dvoucestnou, která poběží v nadcházejícím ročníku, a jednocestnou pro sezonu 2024/25.

První rok si může za pobyt v hlavním týmu vydělat 775 tisíc dolarů (17,8 milionu korun). Na farmě jeho příjem klesne na 200 tisíc dolarů (4,6 milionu korun). Druhý rok pak bude brát 800 tisíc dolarů bez ohledu na to, jestli bude nastupovat za Boston nebo Providence.

O potenciálu českého útočníka ví i bostonský generální manažer Don Sweeney. Líbí se mu především jeho zarputilost, rychlost a napadání. Zároveň doufá, že ho podepsání nové smlouvy neodradí od tvrdé práce. Příležitosti se totiž určitě naskytnou. „Před rokem jsem měl pocit, že ode mě nikdo nic nečeká. Nyní je to trochu jiné. Cítím, že na mě bude trochu větší tlak. Ale psychicky se cítím uvolněněji a pohodlněji. Je to jiný pocit,“ tvrdí český útočník.

V předešlé sezoně si Lauko v NHL připsal čtyři góly a tři asistence ve 23 zápasech základní části. Na farmě pak pomohl Providence 17 body ve 35 utkáních.

A ještě jedna věc. Asi jste si všimli jedné propagace, ve které třiadvacetiletý útočník navázal na tehdejší slavnou reklamu Jaromíra Jágra na žvýkačky. V jeho případě šlo o burgery. Nápad vskutku originální.