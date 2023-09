Zachova životní role jako hlavní centr Bruins: Pastrňák? Vím, co od něj čekat

Hlavní centr Bostonu. To bude po odchodu klubových ikon Davida Krejčího s Patricem Bergeronem nová pozice Pavla Zachy. Jedná se o velkou příležitost. S tou je ale vždy spojený tlak a očekávání fanoušků. Dokáže se s tím český útočník popasovat? V přípravě dělal vše pro to, aby byl nachystaný. „Trénuje nesmírně tvrdě a právě teď je to vidět,“ říká na Zachovu adresu nový kapitán Bruins Brad Marchand.

Do Bostonu přišel Pavel Zacha minulé léto z New Jersey. V Devils nenaplnil očekávání, která si od něj klub sliboval. Bruins mu ale nabídli nový restart. Hned od začátku dostával prostor ukázat své umění po boku českých spoluhráčů Davida Krejčího a Davida Pastrňáka.

Hlavní změnou byl pro českého útočníka přesun na levé křídlo. Do té doby hrál vždy centra. Tuto roli ale v týmu zastávali dlouholeté opory Krejčí s Patricem Bergeronem. Ti ale v létě ohlásili konec kariéry (Krejčí jen v NHL) a Zachovi se tak naskytla velká příležitost. Být hlavním centrem Bostonu. Pozice to nebude jednoduchá. Na šestku draftu bude vyvíjen mnohem větší tlak než v minulé sezoně. Velká budou i očekávání.

Za rok strávený v Bruins se ale u Zachy leccos změnilo. První sezonu si musel najít své místo v týmu. Chvilku se hledal. I přes to dokázal skončit v klubové produktivitě s 57 body čtvrtý a vytvořit si tím své kariérní maximum v NHL. To mu dodalo sebedůvěru.

„Nyní je to pro mě další krok a těším se na něj,“ řekl Zacha. „Myslím, že je na mě vyvíjen trochu větší tlak, ale v play off vždycky takové momenty vyhledávám. Tyhle věci jsou pro mě vzrušující. Dostávat víc příležitostí hrát je to, co každý hráč chce a v čem se chce zlepšovat,“ dodává.

Zachovy sebedůvěry si všiml i trenér Jim Montgomery. „Cítím z něj člověka, který ví, kdo je a jak být v této lize úspěšný. Sám od sebe očekává, že bude pro tým prospěšný. Je velkou součástí jádra našeho mančaftu,“ řekl pro The Hockey News kouč Bruins.

Důležitou roli bude Zacha zastávat i v přesilových hrách, kde začal trénovat a nacvičovat signály v první pětce. Zároveň díky držení hokejky na levou stranu bude hrát důležitou roli na vhazováních, protože spoluhráči Charlie Coyle a Morgan Geekie jsou praváci.

Vzhledem k očekávanému zvýšení herního vytížení strávil Zacha celé léto tréninkem v Bostonu s trenérským štábem Bruins. Těžká práce se vyplatila a brněnský rodák se po letní dřině cítí silnější. Podobně to vidí i jeho tréninkový partner Brad Marchand. „Trénuje nesmírně tvrdě a právě teď je to vidět,“ přibližuje nový kapitán Bostonu. „V kempu vypadá úžasně. S jeho zvýšenou rolí a pozicí bude zábavné sledovat další pokroky v jeho hře.“

S žitím se s novou rolí pomáhá Zachovi právě i Marchand, který během své kariéry už posbíral spoustu zkušeností. „Je to skvělý vůdce. Ví, jak mluvit s hráči a jak jim zajistit, aby se cítili pohodlně,“ říká na Kanaďanovu adresu Zacha.

Jaké parťáky bude mít kolem, ale jisté ještě není. V přípravě trenér Montgomery lajny točí a hledá ideální složení na start ročníku. V minulé sezoně při absencích Krejčího zaskočil Zacha na jeho postu a vyzkoušel si tak pozici Pastrňákova centra. „Myslím, že mám štěstí, že jsem s ním odehrál pár zápasů v play off,“ řekl Zacha. „Takže tak nějak vím, kde je a co od něj můžu čekat.“