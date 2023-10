Smejkal boduje a hlásí se o místo v Senators. Přežije další řez sestavy?

Dostane Jiří Smejkal šanci v Ottawě i po přípravných zápasech? Otázka, na kterou by rád znal odpověď i český útočník. Možná se ji dozví už v pondělí večer tamního času, kdy Senators čeká další řez soupiskou. Pokud by se udržel v hlavním týmu i nadále, má velkou šanci naskočit do úvodního zápasu sezony proti Carolině. A co hraje ve Smejkalův prospěch? Produktivita, kterou přidává jako nadstavbu k zodpovědné hře.

Jeden gól a tři asistence ve čtyřech odehraných zápasech. To je slušná vizitka českého reprezentanta. Dobré výkony předvádí od začátku kempu, ale poslední zápas proti Floridě mu vyšel ze všech nejlépe. Na levém křídle první formace si výborně rozuměl s Roby Jarventiem a Drakem Bathersonem. „Oba jsou opravdu skvělí hráči a myslím, že jsme měli mezi sebou dobrou chemii. Měli jsme hodně šancí a dali čtyři góly. Mohli jsme jich ale dát i víc. Je radost s nimi hrát,“ řekl po zápase na adresu spoluhráčů pro klubový web Smejkal.

Dlouho byla Ottawa otloukánkem. Většinou na pozice v play off ani nemyslela a naposledy se v nich objevila před šesti lety. Za poslední dvě sezony se ale dokázal vytvořit tým, který chce mířit výš. Na soupisce Senators najdete velká jména. Brady Tkachuk, Vladimír Tarasenko, Tim Stützle, Thomas Chabot. To je síla, která může Ottawu dostat do vyřazovacích bojů.

K nim by do sestavy chtěl proniknout i Jiří Smejkal, kterého pravděpodobně bude čekat boj o místo ve čtvrté formaci. Jeho hlavními konkurenty jsou Zack McEewen, Parker Kelly a veterán Josh Bailey. Ten má za sebou už patnáct sezon v NHL a v Ottawě je na zkoušku.

Všichni to jsou borci, kteří se prezentují tvrdou a zodpovědnou obrannou hrou. Nevypustí žádný souboj. V čem má tedy Smejkal výhodu? Proč by zrovna on měl dostat místo? Když se podíváme na odehrané přípravné zápasy, odpověď se nabízí sama. Body. Smejkal by mohl trenérům ukázat, že k solidní defenzivní práci dokáže přidat i produktivitu, což je nadstavba, kterou rád přivítá jakýkoliv manažer.

Vstup do kempu Smejkalovi vyšel. Sám byl ale před začátkem prvního přípravného utkání s Torontem nervózní. „Když jsem seděl v šatně před zápasem a díval se na logo uprostřed, tak jsem sice věděl, že to není první ostrý zápas, ale pořád je to utkání v dresu NHL. Byl to skvělý pocit a po pár střídáních nervozita opadla,“ říkal pro web Fullpresshockey účastník posledních tří světových šampionátů.

Proti Leafs si český útočník připsal přihrávku na trefu Tima Stützlea. „Vlastně jsem se cítil docela dobře. Trochu jsem se bál, jaká bude zápasová rychlost,“ popisoval Smejkal pocity po prvním zápase. „Švédská liga byla pro mě dobrý test. Myslím, že jsem byl tak nějak připravený. Doufám a cítím, že to bude každým zápasem lepší,“ dodával.

A skutečně jeho výkony šly v dalších zápasech ještě nahoru. Jestli to bude stačit na sestavu i pro první soutěžní start s Carolinou, se uvidí. Podle webu Ottawa Sun by další řez soupiskou Senators měl být v pondělí večer. Pokud Smejkal vydrží i nadále, jeho vytoužený cíl bude velmi blízko.