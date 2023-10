Rozebíráme Pacifickou divizi: Nejhorší tým s Hertlem. Dočká se McDavid?

Kapitán Golden Knights Mark Stone zvedá vytoužený Stanley Cup • FOTO: ČTK / AP / Abbie Parr Nová sezona NHL začíná, takže je nejvyšší čas se podívat na situaci jednotlivých týmů před startem ročníku. Mezi největší favority na zisk Stanleyova poháru patří Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, New York Rangers či New Jersey Devils. Nejmenší šance naopak mají Sharks ze San Jose.

Anaheim Ducks Kačeři by i tento ročník měli patřit mezi slabší týmy ligy. Jejich fanoušci ale i tak mohou být natěšeni. V sestavě je totiž několik mladých hráčů, které se vyplatí sledovat. Ať už je řeč o Trevoru Zegrasovi (22 let), Masonu McTavishovi (20), Jamie Drysdalem (21) či nováčcích Leu Carlssonovi (18) a Pavlu Mintyukovi (19). Na finální soupisku se dostal i Lukáš Dostál, který vyhrál boj o post dvojky s Alexem Stalockem. Krýt záda bude Johnu Gibsonovi, který v Anaheimu začne svoji 11. sezonu. Nebylo by ale velkým překvapením, kdyby byl Gibson během sezony vytrejdován. Je mu 30 let a Ducks momentálně nemají šanci na úspěch. Výměna za prospekty či výběry v draftu by dávala smysl. Ofenzivu by měl opět táhnout Troy Terry, který v létě podepsal životní smlouvu na sedm let, přičemž si ročně v průměru přijde na 7 milionů dolarů. Terry patří mezi podceňované hráče. Kvalitou patří do prvního útoku a je navíc spolehlivý na obou stranách kluziště. Obráncem číslo jedna by měl být opět Cam Fowler. Velký prostor by měl dostat i Radko Gudas, nová akvizice Kačerů. Role v prvních dvou obranných párech a na oslabení by českého zadáka neměla minout. Zajímavé bude sledovat již zmíněného Mintyukova, který si na kempu vybojoval místo na soupisce a čeká ho debut v NHL. Projekce bodů v základní části: 64,7 Lukáš Dostál by měl být dvojkou Anaheimu • Foto ČTK / AP / Ashley Landis

Calgary Flames Minulá sezona byla propadákem. Trenéra Darryla Suttera stála místo. A oprávněně. Několik hráčů včetně Jonathana Huberdeaua či Nazema Kadriho nebylo se Sutterem spokojeno. Vedení Flames na pozici hlavního trenéra povýšilo Ryana Huska, který Sutterovi asistoval. Flames není radno podceňovat. Na papíře mají více než solidní kádr. Aby se dostali do vyřazovacích bojů, budou rozhodně potřebovat mnohem lepší výkony od Huberdeaua, Kadriho či Lindholma. To by ovšem neměl být takový problém. Pod Sutterem to neklapalo více hráčům. Blake Coleman a Mikael Backlund by měli opět nastupovat spolu a tvořit jednu z nejspolehlivějších útočných dvojic směrem do defenzivy. Oba patří v tomto oboru k nejlepším. Backlund byl před sezonou navíc jmenován novým kapitánem Flames, o motivaci má tedy postaráno. Obranu potáhne MacKenzie Weegar, který pod Sutterem také zažil slabší ročník směrem do ofenzivy, ovšem v defenzivě kraloval. Weegar patří mezi nejpodceňovanější beky NHL už několik let. Dalšími stabilními hráči v prvních dvou dvojicích budou Chris Tanev, Noah Hanifin a Rasmus Andersson. Obrovská síla. Otazník visí v brance. Markström minulý rok patřil mezi nejhorší gólmany NHL. Vladař také příliš nezářil. Talentovaný Dustin Wolf byl (zatím) odeslán na farmu. Calgary bude nutně potřebovat Markströma či Vladaře v lepší formě. Pokud se tak stane, play off by Flames nemělo minout. Projekce bodů v základní části: 100,3 Daniel Vladař v zápase proti Seattlu • Foto ČTK / AP / Jason Redmond

Edmonton Oilers Dočká se Connor McDavid konečně vytouženého Stanley Cupu? Nakročeno mají Oilers solidně. McDavid je nejlepší hráč světa. Leon Draisaitl patří mezi špičku NHL. A celkově útok má Edmonton jeden z nejlepších v NHL. Zajímavým hráčem ke sledování bude Connor Brown, který vinou zdravotních problémů odehrál minulý rok za Washington jen 4 zápasy. V juniorce nastupoval právě po boku McDavida, se kterým tak obnoví spolupráci po dlouhých letech. Edmontonu podepsal za pouhých 775 tisíc dolarů. Ve smlouvě jsou ovšem zahrnuty vysoké bonusy, které mohou kontrakt posunout až do výše 4 milionů. Jestliže útok mají Oilers nabitý, v defenzivě je několik otazníků. Darnell Nurse pobírá přes 9 milionů dolarů ročně, ovšem jeho výkony minulý ročník byly výrazně pod očekáváním. Dokáže Evan Bouchard udělat další krok ve své výkonnosti a stát se definitivně obráncem číslo jedna? Dokáže se Jack Campbell dostat zpět do své formy, kterou měl v Torontu? Nebude překvapením, když před uzávěrkou přestupů Oilers přivedou posilu do obrany. V bráně mají k dispozici Stuarta Skinnera, který ovšem ve vyřazovacích bojích vyhořel. Úkol pro trenéra Jay Woodcrofta a jeho asistenty je jasný: stabilizovat výkony obránců a brankářů. Pokud se to podaří, Edmonton má šanci získat vytoužený Stanleyův pohár. Projekce bodů v základní části: 109,9 Kanadská megastar Connor McDavid v dresu Edmontonu • Foto Reuters

Los Angeles Kings Silný kádr s nejlevnějšími brankáři v lize. Trojice Phoenix Copley, Cam Talbot a David Rittich dohromady zabírá jen 3,375 mil. dolarů v platovém stropu. A i díky tomu si Kings mohou dovolit kvalitní, dražší hráče v útoku a v obraně. Anže Kopitar, Pierre-Luc Dubois, Kevin Fiala, Phillip Danault, Adrian Kempe, Viktor Arvidsson, Trevor Moore či Quinton Byfield. Skvělý základ v útočných řadách. Dubois je jedinou větší transakcí Kings uplynulého léta. Los Angeles jej získali z Winnipegu za Gabriela Vilardiho, Alexe Iafalla, Rasmuse Kupariho a výběr ve 2. kole draftu 2024. V obraně nejvíce peněz pobírá Drew Doughty (11 mil. USD), ovšem ve hře v plném počtu hráčů je už dvě sezony nejlepším bekem Matt Roy. Ten by měl tvořit dvojici s Vladislavem Gavrikovem, kterého Králové získali během minulého ročníku z Columbusu Blue Jackets. Společně v přípravě předváděli skvělé výkony. Zpět k brankářům. Jsou sice nejlevnější, ale zároveň jsou jasně největším otazníkem Los Angeles. Ani jeden zrovna nepůsobí jako gólman, který by vás měl dotáhnout ke Stanleyovu poháru. Nebylo by překvapením, kdyby Kings během sezony pokukovali po zisku jiného brankáře pomocí výměny. Projekce bodů v základní části: 104,8 Slovinec Anže Kopitar prodloužil smlouvu s Kings. Vydělá si slušné peníze • Foto Reuters

San Jose Sharks Jeden z nejslabších týmů minulý rok a tuto sezonu by měli být Sharks vůbec tím nejhorším. San Jose mají před sebou dlouhou cestu, než opět vybudují konkurenceschopný tým. A to navíc nyní mají nahradit Erika Karlssona, který odešel do Pittsburghu, a jeho 101 bodů z minulé sezony. Minutáž v brance si mezi sebe rozdělí Kaapo Kähkönen a Mackenzie Blackwood. Oba mohou jen překvapit. Když budou na konci sezony patřit mezi podprůměrné gólmany či ještě slabší, nebude to překvapení. Obrana na papíře je vůbec jedna z nejslabších v NHL od sezony 2005/06, kdy byl zaveden platový strop. Vlasic, Ferraro, Rutta, Benning, Knyzhov, Burroughs, Šimek. I kdybyste se sebevíc snažili, tady pozitiva nejde najít. Mírné naděje vzbuzují Henry Thrun (22 let) a Ty Emberson (23), kteří se dostali na finální soupisku. Útok by měl vést Tomáš Hertl, podporovat ho budou kapitán Logan Couture, nové akvizice Mikael Granlund, Mike Hoffman či Anthony Duclair. Pro fanoušky bude zajímavé sledovat Filipa Zadinu a Williama Eklunda. Pro českého útočníka je to zřejmě poslední šance ukázat, zda skutečně patří do NHL. Eklund je jednou z největších nadějí Sharks. Projekce bodů v základní části: 57,9 Tomáš Hertl se chystá už na svoji 11. sezonu v San Jose, poslední ročníky ale končil bez play off • Foto profimedia.cz

Seattle Kraken Minulý ročník byli Krakeni příjemným osvěžením ligy. A nyní už s nimi do play off počítá téměř každý. Seattle se opírá o silnou šířku kádru. Vždyť ve čtvrtém útoku bude nastupovat minimálně jeden z těchto hráčů: Kailer Yamamoto, Brandon Tanev či Eeli Tolvanen. Jinak by ofenzivu měli táhnout opět Matthew Beniers, André Burakovsky, Jordan Eberle, Oliver Bjorkstrand, Jared McCann či Yanni Gourde. Dalšími stabilními členy ofenzivních řad budou Jaden Schwartz či Alexander Wennberg. Klíčovým prvkem v zadních řadách se minulou sezonu stal Vince Dunn, který by v této roli měl pokračovat i další roky. V létě podepsal nový kontrakt na další 4 sezony, ročně si přijde v průměru na 7,35 mil. dolarů. Novou akvizicí se stal Brian Dumoulin, jinak obrana zůstala ve stejném složení. Na ledě budeme vídat opět Jamie Oleksiaka, Adama Larssona, Justin Schultze či Williama Borgena. Brankoviště bude patřit Philippu Grubauerovi, který po úvodní sezoně v Seattlu, kdy byl nejslabším gólmanem NHL, minulý rok dokázal, že chytat umí. Krýt záda mu bude sedmadvacetiletý Joey Daccord. Projekce bodů v základní části: 109,3 Philipp Grubauer • Foto Reuters

Vancouver Canucks Zatímco většina týmů je před sezonou plná očekávání z pohledu výsledků, u Canucks je cíl jiný. Prodloužit smlouvu s Eliasem Petterssonem, nejlepším hráčem týmu. Švédský útočník totiž měl dát najevo, že není příliš spokojený s tím, že Kosatky nemají šanci na Stanley Cup už několik let po sobě. Na konci sezony mu končí smlouva a může se stát chráněným volným hráčem. A je naprosto jasné, že odchodem Eliase Petterssona by Vancouver ztratil prvního centra, elitního hráče, kterého nenahradí. Bez nadsázky, Pettersson minulý ročník patřil mezi deset nejlepších centrů ligy. Oproti ostatním hvězdám je navíc spolehlivý i směrem dozadu. Nedávno byl zvolen nový kapitán Vancouveru. Stal se jím Quinn Hughes, další klenot organizace. Tahoun defenzivy bude doplněn Filipem Hronkem, od kterého si vedení slibuje hodně, Tylerem Myersem, Carsonem Soucym či Ian Colem. Na pozici šestého beka by se měli střídat Guillaume Brisebois s Noahem Juulsenem. Thatcher Demko byl minulý rok tragický. Přesto ho role jedničky nemine ani tuto sezonu a všichni ve Vancouveru doufají, že se vrátí do své formy ze sezony 2021/22. Krýt záda mu bude Casey DeSmith. Prognózy naznačují, že Canucks by měli bojovat o účast ve vyřazovacích bojích. Větší pravděpodobnost je, že skončí těsně pod elitní osmičkou, což by na draftu znamenalo výběr okolo 12. místa. Aneb nejhorší možný scénář pro jakoukoliv organizaci NHL… Projekce bodů v základní části: 90,0 Švédský centr Elias Petterson řeší novou smlouvu ve Vancouveru • Foto profimedia.cz