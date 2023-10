Jiříček by NHL hrát mohl, přesto jde na farmu. Proč zůstává v troubě?

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

David Jiříček v zápase proti Rakousku na MS do 20 let • Profimedia.cz

Předpokládalo se, že Jiříček se na soupisku 23 jmen pro NHL dostane. V prvním roce v Severní Americe prožil 19letý obránce skvělou sezonu. Šestý hráč draftu 2022 skočil do AHL jak kachna do vody. V Clevelandu zářil, posbíral 38 bodů (6+32), patřil k nejlepším nováčkům soutěže, vybrali ho do Utkání hvězd. Čtyřikrát naskočil v NHL, na šampionátu dvacítek pomohl českým juniorům po 22 letech do finále, byl vyhlášen TOP obráncem turnaje.

„Je potřeba mít trpělivost. Postup nesmí být příliš rychlý. Až udělá ten krok nahoru, musí mít opravdu na to být hráčem NHL,“ prohlásil Pascal Vincent, který povýšil na hlavního trenéra, jakmile po skandálu kvůli svému kontroverznímu přístupu odstoupil Mike Babcock.

Vincent už během kempu hlásal, že rozvoj hokejistů se dá srovnat s kulinářstvím. „Je to jako… pečení dortu. Nádherný kousek, šest vrstev, všechno. Ale aby byl dobrý, musí se správně upéct. Když ho vyndáte moc brzy, dobrý nebude. Musíte tomu dát čas. Když jsem ještě trénoval v AHL, kluci chtěli, aby je povolávali hned. Říkal jsem jim: ‚Nedělejte to, pak se vám nebude chtít zase dolů. Nechcete se přece stát těmi, které si občas vytáhnou. Chcete být hráči NHL,“ povídal.

Možná tím už naznačoval, že kromě centra Adama Fantilliho se s dalšími talenty do klíčových rolí ještě nepočítá. Zatímco Fantilli se od začátku jevil jako jistota, u klatovského rodáka Jiříčka bylo míň jasné, zda se udrží. Do kempu nešel s tím, že začne na farmě. Byl blizoučko, ale ještě musí čekat. To však neznamená, že jednou nepřevezme hlavní zodpovědnost.

Článek pokračuje pod grafikou

Jiříček by NHL už klidně hrát mohl. Klub však necítí naléhavou potřebu spěchat. Jackets vylepšili obranu, je nabitější než před rokem. Přišli elitní beci Damon Severson a Ivan Provorov, věkem nejbližší 23letý Adam Boqvist má zase s NHL víc zkušeností a stoupá vzhůru. Pro tak mladého obránce jako plzeňský odchovanec Jiříček by byl ohromný úspěch prosadit se hned.

Stylově přitom může být přesně tím, koho Blue Jackets potřebují. Tým selhával v rozehrávce a vyvážení puků z pásma, Jiříček si v tomhle hodně věří, zároveň je ale průměrný bruslař. Jakékoli zaváhání může vést k protiútoku soupeře. V přípravě se taky párkrát zaskvěl ofenzivními výpady. Dostával velký prostor, nastupoval i se zkušenými zadáky jako Zach Werenski nebo Provorov. Jeho budoucnost vypadá zářivě, ovšem asi ještě musí nějakou dobu zůstat v troubě.

Sítem neprošlo v poslední chvíli dalších pět českých hráčů. Překvapilo vyřazení zkušeného beka Jakuba Zbořila ze základu Bostonu. V NHL nezačnou ani Matěj Blümel (Dallas), Jiří Smejkal (Ottawa) a Radim Zohorna (Pittsburgh). V Penguins byl na zkoušku i 25letý obránce Libor Hájek. Místo něj si tým stáhl Johna Ludviga, syna českého útočníka Jana Ludviga, který hrál v NHL sedm sezon za New Jersey a Buffalo. Rodáka z kanadského Kamploops si Penguins vzali poté, co ho zařadila Florida mezi nechráněné hráče.