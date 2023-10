Crosbyho dřina, vyléčený Matthews útočil na rekord. Kouč: Zvykl jsem si

Do nové sezony vlétl jako uragán. Auston Matthews si ve dvou úvodních zápasech připsal hattrick a útočil na rekord tří třígólových utkání po sobě. Stopku vystavilo Chicago. Co stojí za povedeným startem amerického kanonýra? Především letní dřina doma v Arizoně, kde se přes léto připravoval se svými parťáky.

První utkání proti Montrealu, druhé s Minnesotou. Oba duely přinesly divákům ofenzivní podívanou, výhry Leafs a střelecké představení Matthewse.

„Byla to zábava,“ prohodil po zápase s Wild webu NHL.com trenér Toronta Sheldon Keefe. „Člověk samozřejmě nečeká hattrick, ale už jsem si trochu zvykl na to, že Auston má velké noci a velký vliv. Když se to povede hned na začátku sezony, je to úžasné,“ dodal na adresu svého klíčového hráče.

Z jeho představení jsou unešení i samotní spoluhráči. „Byl neuvěřitelný. Dokáže dát gól kterýmkoli způsobem,“ nešetřil chválou útočník William Nylander. „Předvádí mimořádné výkony,“ měl jasno John Tavares. „Není to jen o skórování, ale i o jeho schopnostech dotahovat akce a vyhrávat souboje. Nevím, jestli si lidé uvědomují, jak dobře si dokáže pokrýt puk,“ vyzdvihl torontský kapitán.

Minulá sezona se přitom Matthewsovi nevydařila podle představ. Zaznamenal sice 85 bodů v 74 utkáních, ale očekávání byla větší. Výkony ovšem hodně ovlivnila častá zranění, která ho provázela téměř celý ročník.

Kde tedy hledat příčiny raketového nástupu? Především v tom, že všechny zdravotní problémy si centr Toronta dokázal vyléčit. V létě dřel, aby byl v nejlepší formě.

Sam Lafferty, jenž s ním strávil letní přípravu v Arizoně, si všiml podobností s jinou hvězdou, Sidneym Crosbym, se kterým si zahrál v Pittsburghu. „Dva nejlepší hráči na světě. Hodně podobné návyky, intenzita, soutěživost,“ přibližuje aktuálně hráč Vancouveru. „Nezáleží na tom, jestli je to na ledě, při ping-pongu, tenisu nebo čemkoli jiném, prostě vůle soutěžit a být nejlepší je tam vždycky,“ dodává.

Parťákem při letní dřině byl i spoluhráč Matthew Knies. „Nepamatuji si, že bych přišel na trénink před ním," přiznal mladý útočník pro web The Athletic. „Vždycky jsem si myslel, že jsem dorazil dřív, ale pak jsem zjistil, že ne. Opravdu se soustředil jen na to, aby se o sebe postaral,“ nepochyboval ani na chvíli.

Svůj pohled přidal i nový generální manažer kanadského klubu Brad Treliving. „Měli jsme schůzku u večeře, když najednou řekl, že ji ukončíme, protože potřebuje jít spát.“

Z těchto slov i úvodu ligy lze vyčíst, že účastník mistrovství světa 2016 se v letních měsících opravdu činil.

Přesto se gólostroj Maple Leafs podařilo zastavit. A s tím i šanci na rekord tří hattricků ve třech po sobě jdoucích zápasech. Ve třetím duelu s Chicagem se totiž vítěz Hart Trophy z roku 2022 nedokázal gólově prosadit ani jednou. Zápas vyšel především Arvidu Söderblomovi. Švédský brankář Blackhawks si připsal 34 zákroků, z toho hned osm pokusů zlikvidoval Matthewsovi.

„Není jednoduché jít do třetí třetiny s vedením o dva góly proti týmu, který má takovou útočnou sílu,“ uznal sílu Toronta střelec úvodní branky Hawks Mackenzie Entwistle. „Je těžké hrát úplně stejně jako v prvních dvou dvacetiminutovkách, ale myslím, že jsme se toho drželi. Měli jsme spoustu bloků a Söderblom chytal úžasně,“ vysekl poklonu spoluhráči.