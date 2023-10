Pastrňák v týmu století Bostonu: Nečekal jsem to. Nechybí ani Krejčí

Prvního listopadu 1924. Datum, kdy vznikla slavná hokejová značka. Boston Bruins, klub z Original Six, bude v sezoně slavit stoleté výročí a k této příležitosti sestavil tým snů. Koho v něm můžete najít? Například „létajícího“ obránce Bobbyho Orra, legendárního útočníka Phila Esposita nebo dva české borce. Ano, nebude asi obtížné přijít na to, o koho se jedná. David Pastrňák a David Krejčí.

V all star týmu Bruins, který čítá 20 jmen, najdete i oba Davidy. Krejčí už kariéru v zámoří ukončil po minulé sezoně. A že byla velkolepá. V roce 2011 pomohl týmu vyhrát Stanley Cup a hned dvakrát se stal nejlepším střelcem vyřazovacích bojů. Poprvé to bylo v mistrovské sezoně, podruhé v roce 2013, kdy se Boston probojoval znovu do finále.

Celkově český playmaker v černožlutém dresu odehrál 1032 zápasů, připsal si 786 bodů (231+555) a v historických tabulkách je pátým nejproduktivnějším Čechem.

Pastrňák naopak přebírá roli hlavního lídra. Konec kariéry totiž oznámil i dlouholetý kapitán Patrice Bergeron. A tak je řada právě na rodákovi z Havířova. V sedmadvaceti letech už je na těžkou pozici připravený. V předešlých letech ukázal, že se s tlakem umí vypořádat a podávat ještě lepší výkony.

V zámoří začal svou desátou sezonu a v předchozích devíti předvedl impozantní věci. V roce 2020 vstřelil 48 branek a společně s Alexandrem Ovečkinem vyhrál Maurice Richard Trophy. Cenu pro nejlepšího ligového střelce. Bylo to poprvé od sezony 1974/75, co se to povedlo hráči Bruins. Minulou sezonu zase dosáhl na metu 61 gólů a 113 bodů. S týmem rovněž už jednou došel do finále. V něm ale v roce 2019 Boston nestačil na St. Louis a prohrál v sedmém zápase.

„Samozřejmě mi to udělalo obrovskou radost. Jsem pyšný. Přece jen je to klub s obrovskou tradicí a skvělými hráči, kteří klubem prošli. Nečekal jsem to a moc mě to potěšilo,“ neskrýval radost z výběru mezi hokejové velikány kanonýr Bruins.

Společně s novým kapitánem Bradem Marchandem a obráncem Charliem MacAvoyem vedou Boston do nové kapitoly. „Je to jejich tým,“ sdělil na adresu svých klíčových hráčů trenér Jim Montgomery. Ten přebrali od osobností, kterými byli Zdeno Chára nebo právě Bergeron a Krejčí.

„Nemohli nás připravit lépe. Měli jsme velké štěstí, že jsme se od nich mohli učit každý den,“ vysekla jim poklonu Pasta.

V Bostonu si vždycky zakládali na věrnosti bývalých hráčů i na dlouhé historii. Dokonce je to až do takové míry, že je téměř nemožné navštívit zápas, aniž byste na někoho z nich nenarazili. Jsou dokonce i ve vedení klubu. Prezidentem je Cam Neely a generálním manažerem Don Sweeney. Bývalé hvězdy se objevují i na charitativních akcích či čestných vhazováních.

„Je to zvláštní pocit. Spousta legend, které se do výběru dostaly, jsou borci, ke kterým jsme v průběhu let vzhlíželi,“ řekl Marchand. „Oni vybudovali základy toho, za co každý zápas bojujeme. Být s nimi v jednom sále a setkat se s nimi, to je něco výjimečného,“ dodal v rámci slavnostního večera aktuální kapitán Bruins, který v týmu osobností rovněž nechybí.

Není těžké vypozorovat, že z organizace vyzařuje provázanost a vzájemný respekt. Nervozitu u zkušených hráčů kvůli bohaté historii ale nehledejte. „V žádném případě se necítím pod tlakem,“ sdělil pro The Athletic Marchand. „Všichni jsme rádi, že můžeme být součástí. Je to opravdu velká čest,“ neskrýval nadšení.

Tým století Boston Bruins

Brankáři

Frank Brimsek

Gerry Cheevers

Obránci

Ray Bourque

Zdeno Chára

Dit Clapper

Bobby Orr

Brad Park

Eddie Shore

Útočníci

Patrice Bergeron

Johnny Bucyk

Wayne Cashman

Bill Cowley

Phil Esposito

David Krejčí

Brad Marchand

Rick Middleton

Cam Neely

Terry O'Reilly

David Pastrňák

Milt Schmidt