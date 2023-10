Vrána dvakrát mimo sestavu, ale vrací se. Proč byl u Blues náhradníkem?

V St. Louis Blues vědí, že Jakub Vrána může být rozdílovým hráčem. On sám to ví taky. Je rychlý, má prvotřídní střelu, dokáže rozhodovat zápasy. Do sezony však vstoupil vlažně, jako celý tým Blues. V jediném z pěti zápasů, do nichž naskočil, si připsal dva body (1+1). Nic víc. Při posledních dvou utkáních se ocitl mimo sestavu. Teď by se do ní měl zase vrátit.

Byl naštvaný, že ho posadili, ale je připravený hodit to za hlavu, prosadit se zpátky do týmu a už se v něm udržet. „Budu dál pracovat na sobě a na své hře. Chci ukázat, co dovedu. Asi víte, jaký hraju hokej. Umím bruslit, dávat góly, vytvářet šance. Ale jsou tu i další prvky, jež musím zvládat taky. Bez nich se nedají vyhrávat zápasy. Působil jsem ve vítězných týmech, vím, co to obnáší. Útok vychází z obrany, na tom chceme stavět. Hrát na puku, mít ho pod kontrolou a dostávat se do nebezpečných prostorů,“ řekl 27letý šampion Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

A že má na čem pracovat. Vrána strávil na ledě v průměru jen něco přes dvanáct minut na zápas, v pěti utkáních vypálil jen sedmkrát na branku. Z pohledu Blues to nestačí, potřebují, aby se střelecky prosazoval, hrál víc na kotouči. Jeho celkový počet očekávaných gólů klesl z čísla 3,74 z minulé sezony na 0,62. Z dalších údajů vyplývá, že na branku nepálí tak často a v útočném pásmu tráví míň času. Takže buď sám neudrží kotouč, nebo se nedaří celé lajně.

„Mluvili jsme o tom. V týmu to probíráme. Dostal jsem vzkaz a já to přijímám. Nemůžu říct, že bych z toho měl radost, ale zároveň mě to nemůže zastavit. Budu makat dál, abych si zasloužil své minuty,“ pravil Vrána.

Od 3. března, kdy ho Blues získali výměnou z Detroitu, dal ve 20 utkáních deset branek a byl na celkovém pátém místě tabulky střelců v průměru na 60 minut a druhý v počtu střel za stejnou dobu. V prvních pěti zápasech sezony skórovali Blues jen desetkrát, Vrána přispěl trefou proti Arizoně. Ale málokdo by čekal, že se zrovna on ocitne mimo sestavu. Jenže poté, co ho minulé úterý kouč Craig Berube nechal sedět během třetí části prohraného zápasu ve Winnipegu, sledoval veterán s 351 zápasy v NHL duely v Calgary a Vancouveru pouze jako nehrající náhradník z lóže vysoko nad ledem.

Vrána se poprvé v sezoně trefil za Blues! Parádní ranou zmrazil gólmana Video se připravuje ...

V poslední době toho Vrána překonal hodně. Prošel asistenčním programem na pomoc hráčům závislým na alkoholu a návykových látkách nebo s psychickými problémy. Dokázal se vrátit, mezitím ho však z Detroitu vyměnili do St. Louis. Po pěti zápasech nové sezony se stal náhradníkem, což pro hráče jeho kalibru není jednoduché. Ale pořád v něm hoří oheň. Po nedělní porážce ve Vancouveru 0:5 zamíchal Berube sestavou. Ve čtvrtečním střetnutí proti Coloradu prý Vrána zase nastoupí.

Na tréninku se připravoval opět se třetí lajnou vedle Kevina Hayese a Jakea Neighbourse, který nahradil Sammyho Blaise. Mezi otázkami, které Vránovi během jeho odstávky novináři položili, zazněla i ta, zda by mu prospělo, kdyby povýšil k tvořivějším útočníkům z elitních formací Blues jako Robert Thomas, Jordan Kyrou, Brayden Schenn nebo Pavel Bučněvič, z jejichž přihrávek by mohl víc vytěžit. Případně kdyby hrál s někým, kdo by napravoval jeho defenzivní poklesky, a tím by dostal větší svobodu. „Stoprocentně ano,“ opáčil Vrána. „Ale jsou věci, o nichž nerozhoduju.“

„Někdy to musíte udělat, patří to k naší práci, i když je to těžké pro nás i pro hráče,“ uvedl Berube. „Ale my prostě potřebujeme vidět odezvu... Nakonec je to talentovaný kluk, který dovede přispět góly, být dobrý na přesilovce, při hře pět na pět,“ prohlásil kouč Blues.

Trenér vzkázal Vránovi, že od něj potřebuje vidět víc. Český útočník z rozhodnutí nebyl nadšený, ale pochopil, co se od něj žádá. „Respektuju, co po mně trenér vyžaduje. Máme před sebou skoro celou sezonu a já chci být součástí týmu. Jsem tady šťastný a chci to vrátit. Vždycky je určitě prostor na zlepšení,“ připustil.

Běží mu poslední rok tříleté smlouvy, podepsané ještě v Detroitu. V této sezoně si vydělá 5,75 milionu dolarů (asi 133 milionů korun). Hodně záleží, jak tento ročník dopadne. „Soustředím se především na to, co můžu sám ovlivnit. Tedy mít dobrý přístup, zůstat pozitivní, makat. Je otázkou času, kdy se to projeví. Budu dál pracovat a uvidíme,“ dodal.